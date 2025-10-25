Fue campeón de la Serie A con el Milan, se retiró en 2019 y hoy tiene una fortuna 10 veces mayor a la de Cristiano Ronaldo

Semanas atrás, en un informe especializado, la revista Forbes anunciaba que Cristiano Ronaldo se convertía en el primer jugador activo con una fortuna que superaba los mil millones de dólares. Sin embargo, eso no quiere decir que sea el futbolista más rico del mundo. Al menos no si consideramos a aquellos que ya colgaron los botines. Y es que un ex jugador del Milan y Arsenal hoy tiene una fortuna diez veces mayor.

Mathieu Flamini, de hoy 41 años, tuvo una notable carrera como futbolista profesional. Debutó en 2003 con el Olympique de Marsella y tuvo pasos por el fútbol italiano con el Milan, donde fue campeón de la Serie A, por la Premier League con el Arsenal -donde ganó otros tres títulos- y Crystal Palace, y se retiró en el Getafe de LALIGA allá por el 2019. Flamini jugó más de 400 partidos en primera división y llegó a ser internacional con la Selección de Francia.

Mathieu Flamini jugó en Arsenal, Milan y Olympique Marsella. (Getty)

Como jugador de fútbol tuvo la posibilidad de formar parte de un AC Milan legendario, con jugadores como Kaká, David Beckham, Alexandre Pato y Ronaldinho, mientras que en Arsenal también supo jugar con Cesc Fábregas, Robin van Persie y hasta el propio Thierry Henry.

Cómo hizo su fortuna Mathieu Flamini

Pero su fortuna, claramente, nada tiene que ver con el fútbol. Sino con un proyecto que él mismo comenzó allá por 2008: GFBiochemicals, una empresa de combustibles alternativos y sustentables de la que hoy sigue siendo el CEO. GFBiochemicals le ha permitido a Flamini convertirse en uno de los líderes del cambio y la innovación ambiental, especialmente con el invento y la producción del ácido levulínico, producido a partir de la degradación de la celulosa y la biomasa, que reduce el dióxido de carbono en un 80%.

Esto se traduce en que su empresa haya catapultado su valor hasta los 10 mil millones de dólares, de acuerdo a The Sun, convirtiendo a Flamini en uno de los atletas más ricos del mundo. Y, por mucho, en el exfutbolista más rico de la historia, aunque poco tenga que ver el fútbol en ello.

Como CEO de GFBiochemicals, ha tenido reuniones hasta con la realeza del Reino Unido. (IG/MathieuFlamini)

“Crecí en Marsella, cerca del mar, y siempre tuve presente los problemas ambientales, el plástico en los océanos y la contaminación química”, compartió Flamini en una entrevista. “Eso me llevó a reunirme con científicos, lo hicimos en mi etapa en Milan. No sabíamos si era un tema de energía, químicos o reciclaje urbano”, pero allí comenzó todo.

“El cambio climático y la sustentabilidad son temas importantes hoy en día, pero tenemos que pensar no sólo en salvar el Amazonas, sino también en la salud diaria”, afirmó.

Flamini también inició UNITY, una marca de suplementos deportivos desarrollados con científicos de la Universidad de Westminster, que fundó junto a su excompañero Mesut Özil, como otro de sus exitosos proyectos fuera del fútbol y como empresario.

