Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ranking FIFA

Argentina se mueve otra vez en el Ranking FIFA y altera su destino en el sorteo del Mundial 2026

Gracias a sus victorias contra Venezuela y Puerto Rico, la Selección Argentina escala un lugar en el Ranking FIFA. ¿Cómo afecta esto en el sorteo del Mundial 2026?

Por Germán Carrara

La Selección Argentina subió al segundo puesto del Ranking FIFA y de momento se coloca quinto en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026.
La Selección Argentina subió al segundo puesto del Ranking FIFA y de momento se coloca quinto en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026.

No fueron solo dos partidos para que Lionel Scaloni pudiera probar jugadores y sacar conclusiones en función del armado del plantel que presentará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque las victorias de 1 a 0 sobre Venezuela y de 6 a 0 a Puerto Rico, a la Albiceleste le sirvieron para escalar un puesto en el Ranking FIFA.

Sí, la misma clasificación a la que la Scaloneta se había acostumbrado a verse en la cima, lugar que le cedió al combinado de España en septiembre pasado (al caer con Ecuador) luego de haberse subido en abril del 2023, cuando la entidad que regula el fútbol a nivel global le computó los puntos que obtuvo con su consagración en Qatar 2022.

Tras sus presentaciones en Miami, la Selección Argentina, ahora, asoma en el segundo lugar, relegando a Francia al tercer escalón. Los galos perdieron terreno, puntualmente, al haber empatado sorpresivamente 2 a 2 con Islandia en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial 2026.

Con lo cual, de momento (con la chance de que haya nuevos cambios en noviembre, en marzo y en la fecha FIFA previa al Mundial del primero al 9 de junio), la Selección Argentina aparecerá en la quinta ubicación del Bombo 1 del sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington, con el que se confeccionarán los cruces de la Fase de Grupos y el cuadro de la instancia de eliminación (por primera vez en la historia desde los 16vos de Final).

En concreto, el orden del bolillero de los cabezas de serie, hasta entonces, será de la siguiente forma: México, Estados Unidos, Canadá (los tres por ser anfitriones), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania (este último sería reemplazado por Italia en caso de que la Azzurra consiga clasificar al certamen en noviembre o en el Repechaje de la UEFA en marzo).

Así quedó el Top Ten del Raniking FIFA tras la fecha FIFA de octubre

1_España

2_Argentina

3_Francia

4_Inglaterra

5_Portugal

6_Países Bajos

7_Brasil

8_Bélgica

9_Italia

10_Alemania

Un rival histórico de Argentina podría perderse la Copa del Mundo 2026

ver también

Un rival histórico de Argentina podría perderse la Copa del Mundo 2026

La declaración de Lionel Scaloni sobre Nico Paz y Franco Mastantuono que ilusiona al Real Madrid

ver también

La declaración de Lionel Scaloni sobre Nico Paz y Franco Mastantuono que ilusiona al Real Madrid

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Los 3 desafíos que le restan a la Selección Argentina antes de disputar el Mundial 2026
Selección Argentina

Los 3 desafíos que le restan a la Selección Argentina antes de disputar el Mundial 2026

Alan Varela le dejó un mensaje a Scaloni de cara al Mundial 2026: "Sería un sueño"
Selección Argentina

Alan Varela le dejó un mensaje a Scaloni de cara al Mundial 2026: "Sería un sueño"

Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico: qué canal lo pasa y a qué hora se juega
Selección Argentina

Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico: qué canal lo pasa y a qué hora se juega

La decisión de Xabi Alonso con Mastantuono tras su baja de la Selección Argentina
Fútbol europeo

La decisión de Xabi Alonso con Mastantuono tras su baja de la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo