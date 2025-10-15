Atentos a Julián Álvarez, los hinchas de Atlético de Madrid le agradecieron a Lionel Scaloni tras la fecha FIFA

La Selección Argentina concluyó su participación en la primera Fecha FIFA post Eliminatorias de Conmebol, cosechando triunfos ante Venezuela y Puerto Rico en dos partidos amistosos que tuvieron por principal objetivo observar y evaluar a nuevos futbolistas y otros que han acumulado poca experiencia en convocatorias anteriores.

Allí se explica que Julián Álvarez, un indiscutible para Lionel Scaloni al punto de haberle ganado tantas veces la pulseada a Lautaro Martínez cuando el DT decide jugar con un único punta, solo haya sumado 78 minutos de juego sobre los 180 posibles sin contar los tiempos de adición y, especialmente, que no haya participado del encuentro de este martes ante el representativo de la Concacaf, inactividad que para él no se daba desde el 30 de junio del año pasado, cuando quedó al margen del último encuentro de la fase de grupos de la Copa América, ante Perú.

La poca participación del delantero en la estadía de la Selección Argentina en Miami sin dudas es una buena noticia para Diego Simeone en Atlético de Madrid, que recibirá de regreso a su máxima figura con poco desgaste, lo que favorecerá a su mayor participación a lo largo de la intensa seguidilla de partidos que tendrá el equipo hasta la llegada de la Fecha FIFA de noviembre.

Para El Colchonero, el compromiso más inmediato será este sábado recibiendo al Osasuna por LaLiga. Luego viajará a Inglaterra para visitar al Arsenal el martes 21 por Champions League. El lunes 11 visitará al Betis y el sábado 1 de noviembre será local de Sevilla, ambos encuentros por el certamen doméstico. El martes 4 recibirá a Union Saint-Gilloise por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League y el sábado 8 enfrentará al Levante, otra vez por LaLiga.

La reacción positiva de los hinchas de Atlético de Madrid

En sintonía con las sensaciones que posiblemente haya experimentado Diego Simeone, los hinchas del Atlético de Madrid celebraron la poca participación de Julián Álvarez con la Selección Argentina en la Fecha FIFA, sabiendo que esto no tuvo que ver ni con dificultades físicas ni con un bajón de rendimiento de parte del delantero.

“Esta no la vimos venir, Scaloni”, publicó la cuenta Atlético Stats celebrando la decisión del entrenador de dar descanso a La Araña en el segundo partido de la Fecha FIFA. “Se llega a lesionar jugando un amistoso contra Puerto Rico y quemamos las oficinas de AFA”, escribió un hincha ironizando sobre una situación que por fortuna para Los Colchoneros no hubo que lamentar. “Grande La Scaloneta”, “Yo lo dije y no confiaron” y “Scaloni, está bárbaro”, fueron otros de los mensajes que celebraron el descanso del delantero.

¿Cuándo se reincorporan los argentinos al Atlético?

Tanto Julián Álvarez como Nicolás González, Giuliano Simeone y Nahuel Molina se reincorporarán a los entrenamientos del atlético de Madrid recién el jueves, dos días antes que el equipo reciba a Osasuna. De todos modos, La Araña perfila para ser titular.