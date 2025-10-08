Cambio de último momento en amistoso de la Selección Argentina en Estados Unidos

En horas de la noche en Miami del martes 7 de octubre, la delegación de la Selección Argentina fue advertida por la empresa a cargo de la organización de los partidos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, que el segundo encuentro pautado para el lunes 13 de octubre debió sufrir un cambio sustancial.

Resulta que el duelo ante el conjunto boricua, que se iba a disputar en el Estadio Soldier Fiel de la ciudad de Chicago, finalmente se llevará a cabo en el Estadio Chase del Inter Miami, una modificación que al plantel de Lionel Scaloni le viene como anillo al dedo, porque no tendrá que trasladarse, puesto que el duelo ante Venezuela será también en la ciudad de la Florida, en este caso, en el Hard Rock Stadium.

Los motivos que provocaron esta novedad exceden a la AFA e incluso al organismo a cargo de los partidos. Tiene que ver con el fuerte conflicto social que se está viviendo tanto en Chicago como en todo el estadio de Illinois por la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que intensificó el rastreo para las deportaciones.

En ese contexto, el escenario claramente no era el ideal para la normal celebración del Argentina vs. Puerto Rico (que mantiene su horario de las 19 horas local, 20 horas de Argentina), el cual, casualmente, será todo un acontecimiento, puesto que será el primer enfrentamiento entre los combinados nacionales en toda la historia.

Por cierto, el duelo que el elenco campeón del mundo tiene programado ante Venezuela para este viernes 10 de octubre a las 20 horas local (21 horas de Argentina), de momento, no sufrió alteraciones.

Se espera una Selección Argentina con cambios en el once

Los encuentros de la fecha FIFA de octubre tienen una función específica para Lionel Scaloni: probar variantes de jugadores y de sistemas tácticos. Es por eso que se espera que jugadores como José Manuel López, Anibal Moreno y Lautaro Rivero hagan su debut en la Selección Argentina y, a su vez, tengan bastante participación, en pos de probarlos como alternativas de cara a la confección que hará el cuerpo técnico del plantel que competirá en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Lionel Scaloni piensa en Venezuela y haría debutar al Flaco López en la Selección Argentina