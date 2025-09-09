Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

De Paul definió en 3 palabras el arbitraje de Wilmar Roldán y las polémicas en Ecuador vs. Argentina

Tras la derrota en Guayaquil, el volante fue contundente al ser consultado por el desempeño del colegiado que repartió dos tarjetas roja y cobró el penal para la victoria Tricolor.

Por Bruno Carbajo

Wilmar Roldán, protagonista en Guayaquil.
© GettyWilmar Roldán, protagonista en Guayaquil.

La caída de la Selección Argentina ante Ecuador en Guayaquil tuvo un protagonista particular: Wilmar Roldán, el arbitro de la noche. El colegiado repartió dos tarjetas rojas, primero a Nicolás Otamendi y minutos más tarde a Moisés Caicedo, y sancionó, tras el llamado del VAR, el penal que Enner Valencia convirtió en gol para el único tanto del encuentro.

La furia en el plantel de La Scaloneta se desató luego de penalizar la sanción máxima. El colombiano consideró que Nicolás Tagliafico había cometido falta sobre Ángelo Preciado y le dio el penal al conjunto local, desatando fuertes reclamos de parte de la Albiceleste al considerar que la jugada no era más que un simple choque. Incluso, al finalizar el primer tiempo, Lionel Scaloni debió acercarse al círculo central para retirar a los jugadores que se acercaron a protestar vehemente la decisión del referí.

Tras el encuentro, la polémica volvió a desatarse. Primero, Emiliano Martínez fue tajante al considerar: “Yo creo que fue un poco injusto el penal. Los árbitros afuera de casa nos complican un poco más“. Más tarde también apareció Rodrigo De Paul, quien en zona mixta, fue contundente al ser consultado por el arbitraje.

Prefiero no hablar“, sentenció el Motorcito sin dar vueltas. Y con una sonrisa pícara, agregó: “No vi ninguna de las dos jugadas. Hoy no tengo ganas de entrar en polémicas“.

Tweet placeholder

A pesar de haber sido el protagonista de la noche, Roldán y los jugadores de la Selección se conocen a la perfección. Es que con su actuación en Guayaquil, se vieron las caras por 12° oportunidad, con un historial de 5 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. El partido más recordado es la final de la Copa América 2015, cuando Chile se impuso por penales.

Publicidad
Sin jugar y a los 38 años, Messi logró un récord que no tenía en la Selección Argentina

ver también

Sin jugar y a los 38 años, Messi logró un récord que no tenía en la Selección Argentina

El duro revés que recibió la Selección Argentina en el ranking FIFA tras la derrota frente a Ecuador

ver también

El duro revés que recibió la Selección Argentina en el ranking FIFA tras la derrota frente a Ecuador

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Matías Galarza Fonda ilusiona a River con su golazo para Paraguay
River Plate

Matías Galarza Fonda ilusiona a River con su golazo para Paraguay

Duras críticas a la Selección de Brasil y Ancelotti por la caída ante Bolivia en las Eliminatorias que los dejó quintos: “Horrible”
Eliminatorias de Conmebol

Duras críticas a la Selección de Brasil y Ancelotti por la caída ante Bolivia en las Eliminatorias que los dejó quintos: “Horrible”

Por primera vez en su carrera, Messi lideró la tabla de goleadores de las Eliminatorias
Lionel Messi

Por primera vez en su carrera, Messi lideró la tabla de goleadores de las Eliminatorias

Scaloni se lamentó por la baja de Otamendi para el debut en el Mundial: "Me jode"
Selección Argentina

Scaloni se lamentó por la baja de Otamendi para el debut en el Mundial: "Me jode"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo