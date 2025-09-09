El duro revés que recibió la Selección Argentina en el ranking FIFA tras la derrota frente a Ecuador

La Selección Argentina cerró las Eliminatorias con el pie izquierdo al caer 1-0 ante Ecuador en Guayaquil. Y a pesar que la caída no trae consigo ninguna complicación de cara al Mundial 2026, marcó el fin de una extensa etapa: la Albiceleste dejó de dominar el ranking FIFA. E incluso más: lo hizo cediendo dos lugares de un tirón.

Luego de dos años y medio, la Scaloneta dejará el primer puesto que había ganado el 6 de abril de 2023 tras su consagración en el Mundial. No obstante, la actualización que sufrirá la lista el próximo 17 de septiembre tendrá a España en la cima y a Francia en el segundo puesto. En tanto, Argentina pasará a completar el podio.

Como consecuencia de las dos victorias de España y Francia en esta doble fecha de Eliminatorias, la única forma que tenía Argentina de no ceder posiciones en el ranking era ganándole a Ecuador. Sin embargo, la derrota sufrida la condenó a conformarse con la medalla de bronce.

El cambio de posiciones se debe a los resultados recientes de cada combinado nacional. La Roja, vigente campeona de Europa, domina en Europa desde hace meses, mientras que la nación gala no le pierde pisada y continúa demostrando estar en la élite mundial. Argentina, por su parte, aún continúa en esa mesa pero ya sin el liderazgo al que se había aferrado desde hace tiempo.

La complicación para que Argentina recupere el liderazgo del ranking FIFA

La Albiceleste tendrá complicado volver a la cima mundial en el corto plazo. Esto se debe a que durante las próximas fechas FIFA disputará amistosos, a diferencia de las naciones europeas que continuarán compitiendo por Eliminatorias. ¿Cómo repercute? Es que por cada encuentro ganado de un torneo clasificatorio para la Copa del Mundo la FIFA otorga 25 puntos, mientras que una victoria en un compromiso de exhibición equivale a 10.

De esta manera, España y Francia en sus próximos partidos podrán sumar hasta 100 puntos más en lo que falta de las Eliminatorias UEFA. Argentina, en cambio, con sus duelos frente a Venezuela y Puerto Rico, en la gira por Estados Unidos de octubre, y sus compromisos ante Angola e India en noviembre, apenas podría acumular 40 unidades en lo que resta del 2025.

