Pese a su ausencia por expulsión, Bayer Leverkusen se rindió ante Equi Fernández: “Que parezca poesía”

Las primeras presentaciones de Equi Fernández en el Bayer Leverkusen no fueron las mejores, ya que en sus primeros minutos en cancha fue expulsado en la victoria ante Eintracht Frankfurt tras recibir dos tarjetas amarillas, mientras que en su estreno por Champions League fue reemplazado a los 5 minutos del complemento.

A pesar de esto, el club alemán tiene mucha confianza depositada en el mediocampista argentino que llegó proveniente del fútbol de Arabia Saudita, y es por eso que en la previa del duelo ante el Borussia Mönchengladbach su cuenta oficial le dedicó un posteo para elogiarlo.

“𝐄𝐪𝐮𝐢𝐠𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝑠𝑢𝑠𝑡. 𝑓𝑒𝑚. 1. Acción de recibir un balón con el exterior del pie y que parezca poesía”, dice el posteo del Bayer Leverkusen, junto a una foto de Equi Fernández controlando el balón con el borde externo de su pie izquierdo, un movimiento común para él y que implementa en cada partido.

El posteo del Bayer Leverkusen a Equi Fernández.

Al ser en la cuenta oficial en español del elenco alemán, sus hinchas no se pronunciaron en los comentarios, pero sí lo hicieron los fanáticos de Boca, club en el que Fernández dio sus primeros pasos, y allí además de desearle lo mejor, pidieron por su regreso al club en el corto plazo.

“Leverkusen es el equipo ideal para que se potencie”, “Me lo cuidan por favor”, “Equilibrio”, “El futuro 5 de la Selección”, “Devuélvanmelo”, “Los hará felices”, “Ojalá juegue el Mundial”, “Disfrútenlo como lo disfruté yo”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas en este posteo.

Equi Fernández, ausente en Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach

Debido a que fue expulsado en su primer partido por Bundesliga, el mediocampista del Bayer Leverkusen recibió una fecha de suspensión y como consecuencia de esto no podrá estar presente en este compromiso de su equipo en condición de local ante el conjunto de Mönchengladbach.

Su próxima presentación con el Leverkusen será el próximo sábado 27, cuando por la fecha 5 del torneo doméstico los dirigidos por Kasper Hjulmand visiten al Unión Saint Pauli en el Millerntor-Stadion de Hamburgo.

