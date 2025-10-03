Lionel, no te olvides: Equi Fernández y el Colo Barco son argentinos

El paso del tiempo ni siquiera perdona a los campeones del mundo. Al contrario, los obliga a otro desafío si desean seguir ganando: la de reinventarse en medio de la gloria. La Selección Argentina enfrenta ese desafío. Lionel Scaloni, el arquitecto, lo sabe mejor que nadie. Y con la lista de convocados para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, dio un nuevo paso hacia la renovación con la que aspira a defender el título en 2026. Una señal de que, otra vez más, el futuro empieza a convertirse en presente.

Y hay que decirlo: se aplaude la mirada fresca y la valentía de hacer cambios entre laurales. Pero los nuevos nombres -catalogados como sorpresas- se presentan como un acierto. Es una buena noticia ver en la lista a Facundo Cambeses, de gran presente en el arco de Racing; a Lautaro Rivero, una de las sorpresas en la defensa de River; y a Aníbal Moreno, figura clave en un equipo tan importante como Palmeiras. También puede incluirse la segunda aparición al hilo de Jo´se López y el regreso de Marco Senesi. Son premios al mérito y que demuestran que la Albiceleste va a por más.

En ese mapa de una nueva renovación que Scaloni empieza a liderar, emerge un dolor de cabeza de los buenos: lejos de discutir convocatorias, se abren las puertas al debate por los talentos de primer nivel que quedan afuera. Y en el último listado, dos nombres parecen haberse borrado. Una dupla que, por presente y proyección, hacen ruido: Valentín Barco y Ezequiel Fernández.

La última convocatoria del Colo data de mayo, y desde entonces su evolución no ha hecho más que acelerarse. En el Racing de Estrasburgo se afianzó y alcanzó un nivel superlativo que lo acompaña hasta la actualidad. Los números lo respaldan: jugó 24 partidos este año y fue fundamental para que su equipo pasara de pelear el descenso a clasificar a la Conference League, logrando una racha de 12 partidos sin perder en el medio.

Valentín Barco, futbolista argentino que se desempeña en Racing de Estrasburgo.

Pero lo más valioso, y que puede convertirlo en una pieza fundamental del fútbol moderno, es su polifuncionalidad. En Francia supo jugar como lateral, como carrilero, como volante interno por izquierda y hasta como único volante central. “Potrero, viveza y argentino“, lo definieron las redes sociales de la propia liga francesa luego de protagonizar una gran acción defensiva en su último partido ante Olympique de Marsella. Puede funcionar como recambio de jugadores como Tagliafico o Acuña, sumado a la chance que ofrece de oxigenar el mediocampo.

En otro lado aparece el Equi, quien solamente recibió el llamado de Scaloni en una oportunidad, allá a mediados del 2024. Es cierto, que la Selección da la sensación de tener una excelentísima salud en la mitad de la cancha gracias a Paredes, De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister. Pero la presencia del ex Boca, ofrecería la posibilidad de desligar a Enzo y Alexis de hacer las veces de volante central y liberarlos hacia posiciones más adelantadas, allí donde la rompieron el Mundial de Qatar.

Equi Fernández, una pieza que empieza a crecer en Alemania (Prensa Bayer Leverkusen).

También es verdad que la travesía que Equi tuvo por Arabia Saudita podía poner en tela de juicio su roce futbolístico. Pero con su llegada a Bayer Leverkusen, acompañado de una adaptación inmediata, demuestra que ese capítulo ya se cerró. Lleva disputado cuatro partidos y todavía no perdió (dos victorias, dos empates). Viene de completar 90 minutos (1-1 vs PSV) en la Champions League y desde la cuenta en español de X (ex Twitter) del club lo definieron como “omnipresente”. Comienza a ganar terreno y contacto europeo, combo que transforma en llamativa la ausencia de quien supo ser eje de la Selección olímpica de Mascherano.

La Scaloneta nos enseñó a creer en los procesos y en la visión a largo plazo. Y manteniendo la línea de la meritocracia, para este nuevo camino que recién comienza, el presente de futbolistas como Barco y Fernández no deberían ser un capítulo ignorado. Ellos también piden pista.

