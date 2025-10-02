El impacto que sufrió Rodrigo De Paul con su transferencia al Inter Miami

La llegada de octubre arrojó datos en relación con las cotizaciones de mercado de los futbolistas del mundo, en los cuales se puede apreciar que hubo un descenso notorio en el valor de Rodrigo De Paul, quien hace algunas semanas dejó el fútbol europeo para embarcarse junto a Lionel Messi en la aventura de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Motorcito, quien se mantiene entre los convocados de la Selección Argentina (por lo menos en las últimas llamadas de Lionel Scaloni para las fechas finales de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas 2026), sufrió una reducción de 5 millones de euros como reacción a su transferencia del Atlético de Madrid al Inter Miami.

De esta forma, Rodrigo De Paul bajó del top 15 para aparecer en el puesto 23 entre los jugadores argentinos con mayor valor, con una cifra de 20 millones que comparte con sus compañeros en el combinado nacional Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y el futbolista del Chelsea y ex Rosario Central Facundo Buonanotte.

En ese sentido, los futbolistas de Argentina que se mantienen entre los 10 primeros puestos son: Alexis Mac Allister y Julián Alvarez en la cima con 100 millones, segundo Lautaro Martínez con 95, tercero Enzo Fernández con 75 y en el cuarto escalón asoman Cristian Romero y Franco Mastantuono (el ex River sumó 20 millones con su arribo al Real Madrid).

En tanto que en el quinto puesto aparece Alejandro Garnacho con 45, el sexto lugar lo comparten Lisandro Martínez y Exequiel Palacios con 40; el séptimo con 35 millones pertenece a Giuliano Simeone, Nico Paz y Santiago Castro; el octavo casillero es de Alan Varela con 32 y el noveno está Matías Soulé con 30 y cierran Facundo Medina, Thiago Almada y Valentín Castellanos con 25.

Argentina sin presencia en el top ten de los jugadores mejor valuados en la actualidad

A pesar del presente de Julián Alvarez y su ascenso a 100 millones de euros en su cotización de mercado, no le alcanza para meterse entre los 10 futbolistas con mejor valuación en el presente. Incluso, llama la atención que Lamine Yamal, de habilidades indiscutibles, le saque exactamente el doble a la Araña, siendo así el líder de esta clasificación.

Los 10 jugadores mejor cotizados del mundo

Lamine Yamal: 200,00 Mill. €

200,00 Mill. € Jude Bellingham: 180,00 Mill. €

180,00 Mill. € Erling Haaland: 180,00 Mill. €

180,00 Mill. € Kylian Mbappé: 180,00 Mill. €

180,00 Mill. € Bukayo Saka: 150,00 Mill. €

150,00 Mill. € Vinicius Junior: 150,00 Mill. €

150,00 Mill. € Pedri: 140,00 Mill. €

140,00 Mill. € Florian Wirtz: 140,00 Mill. €

140,00 Mill. € Jamal Musiala: 140,00 Mill. €

140,00 Mill. € Federico Valverde: 130,00 Mill. €

