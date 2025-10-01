Es tendencia:
La reacción de los hinchas del Atlético de Madrid contra la UEFA por aquel doble toque de Julián Alvarez en el penal vs. Real Madrid

Los simpatizantes del Colchonero se diferenciaron de la gran mayoría de las hinchadas ante el himno de la Champions League.

Por Germán Carrara

Los hinchas del Atlético de Madrid chiflaron el himno de la Champions League por lo que fue la decisión de la UEFA en el penal de Julián Alvarez vs. Real Madrid.
Los instantes previos a los partidos de la UEFA Champions League son el momento más esperado por los espectadores para entonar al unísono el himno tan característico de la competición. Para casi todas las hinchadas es así, menos para la del Atlético de Madrid, que suele abuchear la canción cada vez que suena en los altoparlantes del Estadio Metropolitano, con el fin de manifestar su repudio contra la organización por ciertos fallos y decisiones con las que se sintieron perjudicados a lo largo de la historia.

Y la antesala del encuentro que el Atleti disputó ante el Eintracht Frankfurt no solo que no fue la excepción, sino que duplicó la reprobación por parte de los colchoneros contra la entidad que regula el fútbol en todo Europa. Es que el encuentro contra el equipo alemán fue el primero después de aquella polémica por el penal de Julián Alvarez en la definición con el Real Madrid en los Octavos de Final de la edición 2024/2025 de la Liga de Campeones.

Szymon Marciniak, el árbitro del Derbi Madrileño que se llevó a cabo el 12 de marzo pasado, recibió el llamado del VAR y, sin ir a revisar a la pantalla, invalidó el tanto que había marcado la Araña por un doble toque. A partir de ahí, la polémica no paró de aumentar, puesto que la propia UEFA admitió que el reglamento no era del todo claro para una situación como la que protagonizó el atacante argentino.

Es que la norma para el lanzamiento penal solo habla de derogar la ejecución en caso de existir contactos con el balón dos veces o más con la misma o diferente pierna y no de tocar el esférico al mismo tiempo con las dos piernas. Esto mismo expuso el organismo con base en Zurich, que incluso adelantó que discutirían esta jugada con la FIFA y la IFAB para no dejar todo librado a la interpretación y al criterio de los árbitros.

En conclusión, en el Atlético de Madrid se sintieron perjudicados y despojados de la posibilidad de eliminar al elenco merengue y seguir avanzando en la competencia que, sin dudas, es la deuda pendiente en su historia, y por eso silbaron desde los cuatro costados al himno de la Champions League, algo que seguramente volverá a suceder en los próximos compromisos internacionales que juegue de local.

¿Cuándo es el próximo partido del Atlético de Madrid como local en la Champions League?

El Atlético de Madrid, tras derrotar 5 a 1 al Eintracht Frankfurt, se medirá el martes 21 de octubre al Arsenal en Londres por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Por lo que volverá a disputar un encuentro por el certamen europeo en el Estadio Metropolitano recién el 4 de noviembre vs. Union Saint Gilloise.

Diego Simeone respalda a Luis Enrique y choca con Lionel Scaloni en posible cambio histórico para los técnicos

En España se rinden a los pies de Julián Alvarez: "Es fantástico"

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

