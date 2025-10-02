El dato que ubica a Julián Alvarez entre los 4 mejores delanteros de Europa

El presente de Julián Alvarez cambió de una semana a la otra. Hasta el martes 23 estaba envuelto en rumores de conflicto con su entrenador en el Atlético de Madrid Diego Simeone, dentro de un contexto deportivo que tampoco era el ideal, con un inicio de temporada en el que apenas había convertido un gol en 5 partidos disputados.

Encima, una distensión en su rodilla lo había apartado del debut en la UEFA Champions League frente al Liverpool en Anfield (que para colmo de males terminó en derrota 3 a 2 y con el Cholo expulsado). No obstante, la Araña eliminó esa tendencia adversa tanto dentro como fuera de la cancha con tres partidos al hilo excepcionales.

El miércoles 24 de septiembre le hizo los tres goles con los que el Atlético de Madrid derrotó 3 a 2 al Rayo Vallecano. 72 horas después, con un doblete, fue la figura del histórico Derbi Madrileño en el que el Colchonero se quedó con el triunfo vs. Real Madrid con un categórico 5 a 2. Y este martes 30 registró un tanto y dos asistencias en el 5 a 1 ante el Eintracht Frankfurt.

De esta manera, Julián Alvarez repuntó considerablemente sus estadísticas en el curso 25/26, de manera tal que ya se ubica entre los cuatro máximos goleadores de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

El penal que Julián Alvarez picó contra el Frankfurt en lo que fue su séptimo gol de la temporada.

En total, el atacante de la Selección Argentina suma 7 goles (y 3 asistencias) en 8 partidos, números que le sirvan para estar solo por detrás de Harry Kane (17 goles y 3 asistencias en 9 partidos con el Bayern Munich), Kylian Mbappé (13 goles y 1 asistencias en 9 compromisos del Real Madrid) y Erling Haaland (11 tantos y 1 pase gol en 8 encuentros del Manchester City).

Top 10 de los máximos goleadores de la temporada 2025/2026

Harry Kane (Bayern Munich): 17 goles.

17 goles. Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles.

13 goles. Erling Haaland (Manchester City): 11 goles.

11 goles. Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles.

7 goles. Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 6 goles.

6 goles. Christian Pulisic (AC Milan): 6 goles.

6 goles. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 6 goles.

6 goles. Michael Olise (Bayern Munich): 5 goles.

5 goles. Marcus Thuram (Inter de Milán): 5 goles.

5 goles. Kevin (Shaktar y Fulham): 5 goles.

