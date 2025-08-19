El mal momento de Garnacho: sin lugar en la Selección Argentina y con una inesperada decisión personal que lo puede dejar sin Mundial 2026

Quedan 296 días para el inicio del Mundial 2026 y Lionel Scaloni dio, en las últimas horas, la última prelista de convocados de la Selección Argentina para las Eliminatorias rumbo al certamen global que se desarrollará en Norteamérica. Es decir, sin contar la Finalissima contra España, esta será la última nómina albiceleste para un partido por los puntos antes del puntapié mundialista.

En la misma hubo varias sorpresas, como José Manuel López y Alan Varela, pero hubo otras ausencias de gran peso como Valentín Barco, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Este último extraña por la consideración que Scaloni tenía por él hasta hace poco tiempo, aunque el mismo fue mermando con el correr de las convocatorias.

La realidad es que Garnacho no atraviesa un buen momento personal ni futbolístico, y son esos los motivos por los que el entrenador de la Selección lo volvió a dejar afuera de la lista. El nacido en Madrid se plantó en Manchester United luego de pelearse con Rúben Amorim, DT de los Red Devils, y exigió su salida del club en este mercado de pases.

Sin embargo, esta decisión engloba otra que está complicando su futuro: Garnacho quiere salir del United, pero a su vez busca seguir en la Premier League. En este sentido, el futbolista rechazó ofertas de Napoli y Bayer Leverkusen, y sigue esperando que se concrete el pase al Chelsea, que aún sigue trabado ante otras prioridades que los Blues tienen en el mercado.

En otras ocasiones, Scaloni señaló que Alejandro Garnacho no fue citado a la Selección Argentina o no tuvo minutos porque no atravesaba un buen presente en su club. Ahora, sin minutos, colgado en Manchester United y sin precisiones sobre su futuro, el extremo perdió una chance importante en la Albiceleste para estar en la última lista de convocados para un partido por los puntos de cara al Mundial 2026.

De esta manera, y ante las oportunidades para jugadores como Nico Paz, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri -entre otros- parece que Garnacho tendrá cada vez más difícil su presencia en la próxima Copa del Mundo. Deberá definir rápidamente su futuro, adaptarse de manera rápida al nuevo entorno y demostrarle a Lionel Scaloni que merece un lugar en la Selección.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Argentina por las Eliminatorias?

La Selección Argentina, que hace meses ya tiene asegurado su pasaje al Mundial 2026, cerrará las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El próximo jueves 4 de septiembre enfrentará a la Vinotinto en el Estadio Monumental, mientras que el martes 9 del mismo mes visitará a Ecuador en Guayaquil.

Los números de Garnacho en la Selección Argentina

El extremo lleva disputados 8 partidos en el seleccionado nacional. El último de ellos data de noviembre del 2024, en la derrota ante Paraguay por Eliminatorias. No fue convocado a ningún partido de este 2025, pero en sus compromisos disputados acumula una asistencia y cero goles. Además, consiguió levantar la Copa América 2024 en Estados Unidos.