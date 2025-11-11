El noble gesto de Mastantuono con la Selección Argentina pese a no ser citado por Lionel Scaloni

La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni tuvo su segundo día de entrenamientos en Alicante para preparar el partido amistoso que disputará ante Angola en Luanda este viernes 14 de noviembre, después del cual se tomará la decisión de liberar al plantel y no continuar con algunas sesiones más mientras dure la Fecha FIFA como originalmente estaba previsto.

Una particularidad que tuvo la jornada estuvo relacionada con la visita de Franco Mastantuono, quien pese a no estar convocado a causa de una pubalgia que lo privó de disputar los últimos dos partidos del Real Madrid decidió trasladarse desde la capital española.

La presencia del futbolista de 18 años que tiene prácticamente asegurada su presencia en la próxima Copa del Mundo fue mucho más que una simple visita, sino más bien un gesto de compromiso con el grupo al que no hace mucho tiempo comenzó a pertenecer que pone en evidencia sus deseos de ser parte y afianzar vínculos que se trasladen luego al terreno de juego.

No es un detalle menor, en ese sentido, que Franco Mastantuono haya viajado desde Madrid en pleno tratamiento especial de su pubalgia y que una vez en el predio de Algorfa donde entrena la Selección Argentina a las órdenes de Lionel Scaloni en Alicante haya incluso decidido vestirse con la ropa de entrenamiento de La Albiceleste.

La nobleza en el acto de presencia del exjugador de River no solo será bien valorada por un cuerpo técnico que confía al máximo en sus capacidades futbolísticas, sino también dentro de un grupo con líderes fuertes que prioriza el compromiso y el sentimiento de pertenencia.

¿Cuándo podrá volver a jugar Mastantuno?

A la vez que el cuerpo médico de Real Madrid diagramó y comenzó a poner en práctica un plan especial de entrenamiento para Franco Mastantuno, es imposible de momento adelantar una fecha para su regreso a las canchas. “Nadie se atreve a dar un plazo, tampoco desde el club”, avanzó este martes el diario As en relación a la afección del argentino.

Desde su llegada a Real Madrid a mediados de agosto, disputó un total de doce partidos en los que aportó un gol y una asistencia, siendo el décimo jugador del plantel con más minutos en lo que va de la temporada, incluso con los dos que viene de perderse por lesión.

