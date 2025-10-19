El plan de Lionel Scaloni para que Franco Mastantuono no pierda la titularidad en el Real Madrid

Franco Mastantuono se ganó demasiado rápido la confianza de Xabi Alonso. El ex River fue presentado como nuevo refuerzo del Real Madrid el día de su cumpleaños número 18 el 14 de agosto pasado y ya el 19 hizo su estreno en el Estadio Santiago Bernabéu ingresando la última media hora de juego en el enfrentamiento con el Osasuna.

Y no solo eso. El domingo 24 del mismo mes -es decir, a 10 días del acto formal en la Ciudad Deportiva de Valdebebas-, el nacido en la ciudad de Azul ya fue titular contra el Real Oviedo. De ahí en más, sumó otras 6 titularidades sobre 8 partidos, dos de ellos en la UEFA Champions League.

Pero lo que también es verdad es que cuando Jude Bellingham se incorporó al primer equipo tras superar su lesión en el hombro izquierdo, Franco Mastantuono fue suplente, justamente, contra el Atlético de Madrid en el Derbi que terminó siendo histórico por la goleada que el conjunto del Cholo Simeone le propinó a los de Xabi Alonso por un marcador de 5 a 2.

Fue ahí cuando se vio claramente que Mastantuono pelea un lugar en la formación inicial, principalmente con el mediocampista inglés y con Arda Guler (con quien compartió campo de juego y hasta aparentemente construyó en estas pocas semanas una gran relación), además de Brahim Díaz, quien ingresó por él cada vez que fue suplantado en los segundos tiempos.

Esta puja es la que se verá mucho más pronunciada tras la fecha FIFA de octubre, en la que todos los futbolistas mencionados se encuentran en condiciones para ser elegidos por Xabi Alonso, tanto para los cotejos por LaLiga como por la UEFA Champions League.

El plan de Lionel Scaloni para que Franco Mastantuono no pierda terreno en el Real Madrid

En este contexto, la Selección Argentina al mando de Lionel Scaloni decidió prescindir del extremo derecho en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, producto de una sobrecarga muscular de la que ya había emergido algún rastro en el encuentro con el Villarreal, justo antes de la fecha FIFA de octubre (Mastantuono se retiró con muestras de fastidio por una molestia física).

Publicidad

Publicidad

Claro está que al combinado nacional, en su caso puntual, le servía y le servirá mucho más que esté a pleno en lo físico y que no pierda su lugar de privilegio en el Real Madrid, que tenerlo para probarlo unos minutos (podía jugar porque no era grave, de hecho está a disposición vs. Getafe) en dos encuentros de exhibición que, en realidad, eran relevantes para otros casos como los de José López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero.

Asimismo, parece que no fue ajeno al cuerpo técnico de Scaloni que Jude Bellingham haya sido desafectado por Thomas Tuchel para los duelos con Gales y Letonia. El inglés se quedó en Valdebebas junto a Xabi Alonso, por lo que, ante la ausencia de Franco, de alguna forma, tenía el terreno allanado para persuadir al entrenador español de frente un cierre de mes de octubre en el que el Merengue debe medirse, después del Getafe en el Estadio Coliseum, a la Juventus y al Barcelona.

ver también Real Madrid le entregó un BMW a cada jugador: el llamativo modelo elegido por Franco Mastantuono