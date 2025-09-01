Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina

El Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios y Claudio Echeverri despidió a Erik ten Hag.

Por Germán Carrara

El Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios y Claudio Echeverri echó a Erik ten Hag.
© Getty ImagesEl Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios y Claudio Echeverri echó a Erik ten Hag.

Evidentemente, en Alemania tienen pocas pulgas. O por lo menos, eso es lo que se percibe a la distancia de la dirigencia del Bayer Leverkusen, que decidió despedir a Erik ten Hag que, si bien no había empezado de la mejor manera la temporada 2025/2026, apenas iba tres partidos dirigidos, uno por la copa nacional y dos por la Bundesliga.

En la Copa de Alemania derrotó 4 a 0 al Sonnenhof por la Primera Ronda, mientras que en el torneo local cayó en la primera fecha con el Hoffenheim 2 a 1 y empató este sábado 3 a 3 con el Werder Bremen, tras ir ganando 3 a 1. No obstante, los reportes que llegan desde Europa señalan que los resultados no fueron el único detonante de su salida.

Por lo menos así lo indica Kicker, el portal deportivo con mayor alcance de Alemania, este lunes primero de septiembre: “La situación en torno a Ten Hag y el Bayer Leverkusen se está agravando. El entrenador se enfrenta a fuertes críticas, incluso internas, y el club se niega públicamente a respaldarle. Son señales claras que hablan en su contra”.

Lo cierto es que el elenco que componen los jugadores de la Selección Argentina Exequiel Palacios y Claudio Echeverri (más el ex Boca Equi Fernández, que llegó procedente de la Liga Pro de Arabia Saudita, pero todavía no fue presentado), deberá buscar un nuevo conductor, puesto que antes del neerlandés estaba a cargo de Xabi Alonso, a quien, evidentemente, no encuentran con quién reemplazar.

Bayer Leverkusen precisa dar con un técnico durante la fecha FIFA de septiembre

Bayer Leverkusen tiene como margen para encontrar un nuevo entrenador la fecha FIFA de septiembre, momento que se presume como ideal para solucionar esta cuestión, debido a que al regreso de los partidos de las selecciones tendrá que poner foco, no solo en remontar en la Bundesliga con su encuentro ante el Frankfurt, sino también en su estreno en la Champions League que será ante el Copenhague como visitante.

La Fase de Liga del Bayer Leverkusen en la Champions League

Además del Copenhague, el Bayer Leverkusen, en la Fase de Liga de la Champions League se tendrá que enfrentar con: PSV Eindhoven, París Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Newcastle, Olympiacos y Villarreal.

Publicidad
Dejó su huella en River, Marcelo Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Matías Almeyda al Sevilla

ver también

Dejó su huella en River, Marcelo Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Matías Almeyda al Sevilla

Los detalles del contrato de Nicolás González con el Atlético de Madrid

ver también

Los detalles del contrato de Nicolás González con el Atlético de Madrid

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

En River, Maxi Salas tiene el optimismo goleador que tenía Palermo en Boca

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen
Fútbol Internacional

Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen

Revelan el primer club de Erik ten Hag tras su despido en Manchester United: “Luz verde”
Fútbol europeo

Revelan el primer club de Erik ten Hag tras su despido en Manchester United: “Luz verde”

Ten Hag reveló las diferencias que resultaron en la salida de Cristiano y otras figuras del United
Premier League

Ten Hag reveló las diferencias que resultaron en la salida de Cristiano y otras figuras del United

River hoy: el premio de Gallardo al plantel y el curioso elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas
River Plate

River hoy: el premio de Gallardo al plantel y el curioso elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo