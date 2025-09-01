Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina

Evidentemente, en Alemania tienen pocas pulgas. O por lo menos, eso es lo que se percibe a la distancia de la dirigencia del Bayer Leverkusen, que decidió despedir a Erik ten Hag que, si bien no había empezado de la mejor manera la temporada 2025/2026, apenas iba tres partidos dirigidos, uno por la copa nacional y dos por la Bundesliga.

En la Copa de Alemania derrotó 4 a 0 al Sonnenhof por la Primera Ronda, mientras que en el torneo local cayó en la primera fecha con el Hoffenheim 2 a 1 y empató este sábado 3 a 3 con el Werder Bremen, tras ir ganando 3 a 1. No obstante, los reportes que llegan desde Europa señalan que los resultados no fueron el único detonante de su salida.

Por lo menos así lo indica Kicker, el portal deportivo con mayor alcance de Alemania, este lunes primero de septiembre: “La situación en torno a Ten Hag y el Bayer Leverkusen se está agravando. El entrenador se enfrenta a fuertes críticas, incluso internas, y el club se niega públicamente a respaldarle. Son señales claras que hablan en su contra”.

Lo cierto es que el elenco que componen los jugadores de la Selección Argentina Exequiel Palacios y Claudio Echeverri (más el ex Boca Equi Fernández, que llegó procedente de la Liga Pro de Arabia Saudita, pero todavía no fue presentado), deberá buscar un nuevo conductor, puesto que antes del neerlandés estaba a cargo de Xabi Alonso, a quien, evidentemente, no encuentran con quién reemplazar.

Bayer Leverkusen precisa dar con un técnico durante la fecha FIFA de septiembre

Bayer Leverkusen tiene como margen para encontrar un nuevo entrenador la fecha FIFA de septiembre, momento que se presume como ideal para solucionar esta cuestión, debido a que al regreso de los partidos de las selecciones tendrá que poner foco, no solo en remontar en la Bundesliga con su encuentro ante el Frankfurt, sino también en su estreno en la Champions League que será ante el Copenhague como visitante.

La Fase de Liga del Bayer Leverkusen en la Champions League

Además del Copenhague, el Bayer Leverkusen, en la Fase de Liga de la Champions League se tendrá que enfrentar con: PSV Eindhoven, París Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Newcastle, Olympiacos y Villarreal.

