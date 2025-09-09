Jugó dos Mundiales con Ecuador y se lamentó por la ausencia de Messi en Argentina: “Los demás corren el triple que él”

Se avecina la última fecha de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026. En ese contexto, este martes, Ecuador y Argentina se encontrarán frente a frente en la Guayaquil con la tranquilidad de haber conseguido sus respectivas clasificaciones para el mencionado evento que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Así las cosas, BOLAVIP dialogó con Carlos Tenorio, histórico futbolista ecuatoriano que estuvo presente en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. El ex delantero se refirió a las alternativas de este encuentro, a la ausencia de Lionel Messi, al presente de su combinado nacional y también a las diversas virtudes de la Albiceleste.

-¿Cómo estás viendo a la selección de Ecuador?

-Creo que nosotros, los ecuatorianos, vemos a nuestra selección desde una perspectiva bastante productiva y proyectista también para nosotros por el crecimiento, por lo que representa un proyecto como Independiente del Valle, que creo que es uno de los clubes que hoy representa la juventud y por eso todos están saliendo a Europa. Ahora Ecuador debe sostener el espacio que se ha venido ganando, porque no es solamente un participante en las Copas del Mundo: ya tiene que pensar como competidor.

-¿Coincidís con lo que dijo Scaloni de que Ecuador es una de las mejores selecciones del mundo?

-Yo Creo que Ecuador, en líneas visibles, es una selección a tomar en cuenta. Es un quinto Mundial y esperamos que este sea el Mundial en el que Ecuador consiga competir e ir hasta lo más lejos. Pero después, individualmente, creo que somos una muy buena selección. Sin embargo, Argentina es campeón del mundo. Ecuador tiene una defensa muy sólida, pero todavía nos falta en el frente de ataque para consolidar un equipo para competir y ganar partidos. Y eso es lo que nos tiene preocupados: hay un malestar bastante grande porque la dirigencia está tomando decisiones no dentro de un proyecto. Diferente es lo de Argentina que tomó la decisión dentro de un proyecto, con un cuerpo técnico que se fue armando. Acá queremos lo mismo.

Carlos Tenorio en acción. (Foto: Getty)

-O sea que vos ves una falla más en la dirigencia que en Beccacece.

-Beccacece puede ser el entrenador en cuatro años de fútbol pero cuál es el proyecto que la dirigencia armó para definir que este es el estratega para hacernos competidores. Esta dirigencia ya cambió cinco entrenadores y eso es una locura. Eso quiere decir que no está claro para dónde vas. Y tampoco estamos contentos en que se arme una fiesta por clasificar al Mundial, eso que quede para Venezuela, para Bolivia.

-¿Cómo estás viendo el trabajo de Beccacece en Ecuador?

-Yo creo que está siendo muy cuestionado. Ecuador clasifica, pero no consigue todavía que el pueblo engrane con la postura del profesor. No hay ese entendimiento, todavía no enamoró. También porque no hay una coordinación ni un entendimiento entre quien maneja el fútbol profesional, que es la Liga Pro, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso es una locura.

-¿Cómo ves el partido de mañana teniendo en cuenta que Messi no va a jugar?

-Yo creo que la Selección Argentina entendió algo y esa es la postura que tienen que tener todas las selecciones o equipos que tienen figuras que marcan la diferencia, como también Portugal o Brasil. Consiguieron sobrevivir. Entonces, no es la primera vez que Argentina va a jugar un partido que no está Messi. Acá en Ecuador se tiene que saber que Argentina tiene innumerables jugadores que compiten y eso preocupa. Nosotros preferíamos que venga Messi, que, con la edad que tiene, te da un poquito más de respiro porque no es lo mismo enfrentarlo con 20 años que ahora. Pero te toca enfrentar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Después tienes que bancar en el medio a Rodrigo De Paul. Ecuador tiene que estar muy atento porque, los que van a jugar, van a correr el triple que Messi.

-¿Ves posible una victoria de Ecuador?

-Ecuador tiene un buen equipo y es una selección que ha crecido mucho. No debería sorprender si se le gana a Argentina. Pero, como podemos ganar, también podemos perder. Hay que meter más, jugar más al fútbol, buscar más por el lado de la cabeza. Son pequeños detalles, pero creo que ganarle a Argentina depende más de la actitud, de creerte que le puedes ganar a la selección campeona del mundo.

-¿Cómo lo ves a Gustavo Alfaro?

-Es un entrenador que tiene buen léxico, que sabe llegar, un profesor muy inteligente y psicológico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es que Alfaro vino y clasificó a Ecuador por primera vez. Ni a Paraguay tampoco. Es verdad que Paraguay tuvo un amplio tiempo alejado de los Mundiales, pero todo el mundo sabe lo que es Paraguay.

Tenorio celebrando un tanto. (Foto: Getty)

-¿Creés que Edgardo Bauza tendría que haber dirigido a la selección de Ecuador?

-Para mí, debería haber tenido la oportunidad, pero lamentablemente después de Liga de Quito regresó a Argentina y no pudo seguir en esa línea por dolencias, temas físicos y enfermedades. Pero cualquiera quisiera tener a un entrenador así en una institución o selección.

-Sacando a Messi, ¿cuáles son los tres mejores jugadores de la Selección Argentina?

-Mira, tú tienes a un volante como Alexis Mac Allister, que es un tipo que te puede marcar la diferencia desde un tiro de media distancia. Y es un tipo que para contener es bueno. Después tienes a Julián Álvarez, que te marca goles, te hace jugar y eso hay que tenerlo en cuenta. Después tienes a Nicolás Tagliafico, a Cuti Romero. Y también una muralla de arquero. Para mí, resumiendo: Dibu Martínez, Mac Allister y Juián Álvarez.

