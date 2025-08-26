Entradas para Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias: cómo comprar los tickets y precios de venta

La Selección Argentina se despide oficialmente de sus hinchas en la última función como local de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Venezuela, partido que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de de septiembre en el Estadio Monumental a las 20.30 y que promete un lleno total.

Con la posibilidad latente de que quizás sea el último partido oficial de Lionel Messi en territorio argentino (luego la Albiceleste visita a Ecuador en la última fecha), la expectativa de los hinchas está a flor de piel y por eso hace varios días que todos esperan la confirmación de la venta de entradas, algo que la Asociación del Fútbol Argentino confirmó en las últimas horas.

La información de la AFA confirma que las localidades para los fanáticos de la Scaloneta van desde $90 mil a los $480 mil pesos, según la ubicación en el estadio de Núñez, con el siguiente detalle de precios:

Popular $90.000

Popular MENOR $29.000

Sívori y Centenario ALTA $158.000

Publicidad

Publicidad

Sívori y Centenario MEDIA $320.000

San Martin y Belgrano ALTA $260.000

San Martín y Belgrano BAJA $450.000

Publicidad

Publicidad

San Martín Y Belgrano MEDIA $480.000

Enzo Fernández y Jefferson Savarino en el último cruce Argentina vs. Venezuela (Getty).

Cómo comprar las entradas para Argentina vs. Venezuela

Los tickets están disponibles desde martes 26 de agosto en una venta exclusiva para clientes de American Express, mientras que el miércoles 27 de agosto a las 17 hs. comenzará la venta general.

Publicidad

Publicidad

Todas las localidades están disponibles vía web mediante Deportick y el canje se realizará de manera presencial en boleterías del Monumental los siguientes días y horarios:

Sábado 30/8: todos los sectores de 9 a 13 hs.

Lunes 1/9: todos los sectores de 9 a 15 hs.

Martes 2/9: todos los sectores de 9 a 15 hs.

Miércoles 3/9: todos los sectores de 9 a 15 hs.

ver también Scaloni sorprendió a todos y convocó a la Selección Argentina al delantero que quería Gallardo para River

El fixture completo de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17 – Jueves 4 septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Colombia vs. Bolivia | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Paraguay vs. Ecuador | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Argentina vs. Venezuela | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Brasil vs. Chile | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)

Fecha 18 – Martes 9 de septiembre de 2025

Ecuador vs. Argentina | Hora : 20:00 (ARG/URU) 19:00 (CHI) 18:00 (COL/ECU/PER)

: 20:00 (ARG/URU) 19:00 (CHI) 18:00 (COL/ECU/PER) Perú vs. Paraguay | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Venezuela vs. Colombia | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Bolivia vs. Brasil | Hora : 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER) Chile vs. Uruguay | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)

Publicidad

Publicidad

La lista de convocados de Argentina para jugar vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (FC Porto)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

Publicidad

Publicidad

Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Tigres de la UANL)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas