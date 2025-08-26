Entradas para Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias: cómo comprar los tickets y precios de venta

La Selección Argentina se despide oficialmente de sus hinchas en la última función como local de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Venezuela, partido que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de de septiembre en el Estadio Monumental a las 20.30 y que promete un lleno total.
Con la posibilidad latente de que quizás sea el último partido oficial de Lionel Messi en territorio argentino (luego la Albiceleste visita a Ecuador en la última fecha), la expectativa de los hinchas está a flor de piel y por eso hace varios días que todos esperan la confirmación de la venta de entradas, algo que la Asociación del Fútbol Argentino confirmó en las últimas horas.
La información de la AFA confirma que las localidades para los fanáticos de la Scaloneta van desde $90 mil a los $480 mil pesos, según la ubicación en el estadio de Núñez, con el siguiente detalle de precios:
- Popular $90.000
- Popular MENOR $29.000
- Sívori y Centenario ALTA $158.000
- Sívori y Centenario MEDIA $320.000
- San Martin y Belgrano ALTA $260.000
- San Martín y Belgrano BAJA $450.000
- San Martín Y Belgrano MEDIA $480.000
Enzo Fernández y Jefferson Savarino en el último cruce Argentina vs. Venezuela (Getty).
Cómo comprar las entradas para Argentina vs. Venezuela
Los tickets están disponibles desde martes 26 de agosto en una venta exclusiva para clientes de American Express, mientras que el miércoles 27 de agosto a las 17 hs. comenzará la venta general.
Todas las localidades están disponibles vía web mediante Deportick y el canje se realizará de manera presencial en boleterías del Monumental los siguientes días y horarios:
Sábado 30/8: todos los sectores de 9 a 13 hs.
Lunes 1/9: todos los sectores de 9 a 15 hs.
Martes 2/9: todos los sectores de 9 a 15 hs.
Miércoles 3/9: todos los sectores de 9 a 15 hs.
El fixture completo de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas
Fecha 17 – Jueves 4 septiembre de 2025
- Uruguay vs. Perú | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Colombia vs. Bolivia | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Paraguay vs. Ecuador | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Argentina vs. Venezuela | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Brasil vs. Chile | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)
Fecha 18 – Martes 9 de septiembre de 2025
- Ecuador vs. Argentina | Hora: 20:00 (ARG/URU) 19:00 (CHI) 18:00 (COL/ECU/PER)
- Perú vs. Paraguay | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Venezuela vs. Colombia | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Bolivia vs. Brasil | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
- Chile vs. Uruguay | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)
La lista de convocados de Argentina para jugar vs. Venezuela y Ecuador
Arqueros
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Walter Benítez (Crystal Palace)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Defensores
- Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Marcos Acuña (River Plate)
- Julio Soler (AFC Bournemouth)
- Facundo Medina (Olympique de Marsella)
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
- Alan Varela (FC Porto)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Claudio Echeverri (Manchester City)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Valentín Carboni (Genoa)
Delanteros
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Ángel Correa (Tigres de la UANL)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Juventus)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- José Manuel López (Palmeiras)
La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Argentina
|35
|16
|28:9
|19
|11
|2
|3
|2
|Ecuador
|25
|16
|13:5
|8
|7
|7
|2
|3
|Brasil
|25
|16
|21:16
|5
|7
|4
|5
|4
|Uruguay
|24
|16
|19:12
|7
|6
|6
|4
|5
|Paraguay
|24
|16
|13:10
|3
|6
|6
|4
|6
|Colombia
|22
|16
|19:15
|4
|5
|7
|4
|7
|Venezuela
|18
|16
|15:19
|-4
|4
|6
|6
|8
|Bolivia
|17
|16
|16:32
|-16
|5
|2
|9
|9
|Perú
|12
|16
|6:17
|-11
|2
|6
|8
|10
|Chile
|10
|16
|9:24
|-15
|2
|4
|10