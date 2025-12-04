Encuesta Bolavip: el llamativo deseo de los hinchas de la Selección Argentina sobre el grupo codiciado para el sorteo del Mundial 2026

Una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA se desarrollará en 2026 y la Selección Argentina aspira a retener la corona conseguida en Qatar 2022. Para ello, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán imponerse en una renovada cita que contará con 48 participantes, un 50% más con respecto al último evento.

Este viernes se realizará en Washington el sorteo de la fase de grupos y los hinchas alrededor del planeta están expectantes. Quedarán conformadas las 12 zonas de 4 participantes a la espera de la confirmación de los 6 últimos boletos, en juego en los repechajes.

Aunque la Selección Argentina será cabeza de serie podría enfrentarse a rivales de jerarquía en cada uno de los bombos. Los posibles escenarios son variados para los bicampeones de América y los hinchas tienen su opinión al respecto sobre qué quieren ver en esta primera instancia de la cita.

BOLAVIP, a través de su canal de WhatsApp, les consultó sobre tres posibles desenlaces para Argentina en el sorteo: ocupar un lugar en el grupo de la muerte, tener una zona accesible para clasificar sin mayores inconvenientes o un grupo parejo, con cruces disputados.

Con casi mil votos escrutados en unas horas, la opción más elegida fue que Argentina se ubique en el grupo de la muerte, es decir, ante los rivales más exigentes posibles de toda la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

Qué rivales pueden tocarle a Argentina

Lo primero que hay que saber es que la Albiceleste no podrá cruzarse con ningún sudamericano en la fase de grupos. Sin embargo, sí podría medirse ante dos europeos, teniendo en cuenta que se permite un máximo de dos selecciones de esa confederación.

ver también Las cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi: “Muy buenas”

De esta manera, solo podrá cruzarse con 9 de las 12 selecciones del bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

En el bombo 3, podrá medirse con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. De este pote, solo se bloquea Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Del último copón, podría cruzarse con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda. Además, también podría tocarle algún equipo que provenga del Repechaje, como Italia.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE