Equi Fernández busca ganarse su lugar en la Selección Argentina y podría salir de Al Qadsiya rumbo a un campeón de Europa

Luego de un año en Al Qadsiya de Arabia Saudita, Equi Fernández podría tener un nuevo cambio en su carrera ya que apunta a volver a estar en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, pensando en una posible convocatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es que, tras estar cerca de pasar a Real Sociedad de España, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Boca está en el radar de otro importante equipo del fútbol europeo que se prepara para jugar la fase de liga de la próxima UEFA Champions League.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen, último subcampeón de la Bundesliga, tiene en carpeta a Equi Fernández, por lo que podría realizar una oferta en los próximos días para ficharlo de cara al inicio de una nueva temporada, la primera bajo la conducción de Eric ten Hag.

Siguiendo con la información, la fuente mencionada anteriormente afirmó que el elenco en el que juega Exequiel Palacios está en la búsqueda de un nuevo mediocampista y es por eso que el argentino es uno de los principales apuntados, aunque por el momento no iniciaron las gestiones formales.

Cabe destacar que Al Qadsiya está dispuesto a transferir al volante de 23 años si la oferta es superior a los 30 millones de dólares, cifra que Real Sociedad no estuvo dispuesta a pagar a pesar de haber llegado a un entendimiento con el contrato del futbolista con pasado en Boca y Tigre.

Los números de Equi Fernández en Al-Qadsiah

Desde su llegada al elenco árabe, el mediocampista argentino de 22 años lleva disputados un total de 37 partidos. En los mismos, convirtió un gol y aportó cuatro asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en los 3.027 minutos que estuvo en cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 7 argentinos ignorados por France Football para el Balón de Oro 2025