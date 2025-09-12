Es clave para Scaloni en la Selección Argentina, está lesionado y se confirmó su futuro de cara al Mundial 2026

Con las Eliminatorias ya finalizadas y sólo algunos amistosos -y la Finalissima– por delante, Lionel Scaloni ya tiene que empezar a diagramar el esquema del plantel y los convocados que tendrá la Selección Argentina para defender el título y buscar una nueva copa del mundo en el Mundial 2026. En ese marco, acaba de recibir una gran noticia.

Y es que el Manchester United buscará renovar el contrato de Lisandro Martínez, o al menos así lo entiende Fabrizio Romano, quien reveló las intenciones del conjunto ingles para con el defensor argentino que actualmente se está recuperando de una rotura de ligamentos.

El Manchester United quiere asegurarse la continuidad de Lisandro Martínez. (Getty)

“Manchester United tiene intenciones de discutir sobre un nuevo contrato con Licha. Quiere cerrar un nuevo acuerdo, ya que el actual termina en 2027 y el club no quiere que el jugador esté sin una extensión de ese contrato entrado el 2026 para evitar problemas”, explicó el periodista italiano en su canal de YouTube.

“Lo que el club intentará hacer es negociar con Lisandro antes de entrar en el último año de su contrato. Ahora bien, están esperando que el jugador regrese. No hay apuro ni presión, pero es seguro que el Manchester United quiere renovar y hacerlo tan pronto como sea posible”, detalló. “Seguramente intenten acelerar las negociaciones cuando Licha esté cerca de volver a jugar, esa es la intención del club.”

Lisandro Martínez será uno de los referentes del plantel cuando se recupere

La consideración por el defensor argentino de 27 años en Manchester es sumamente alta, y si bien las lesiones no le han permitido tener una regularidad como la que vivió en Ajax, cada vez que jugó demostró ser de lo mejor que tiene el entrenador portugués no sólo en la defensa, sino como referente del plantel.

Las lesiones han complicado a Licha en Manchester, pero confían que se recupere y sea referente de plantel.

Es por ello que, durante la pretemporada y a pesar de tener a Lisandro lesionado, Amorim confirmó que el argentino será uno de los capitanes del Manchester United: “Tendremos un nuevo grupo de liderazgo, será muy importante”, destacó a comienzos de mes, en diálogo con la prensa. “Serán Bruno [Fernandes], Lisandro [Martínez], Harry Maguire, Diogo Dalot, Tom Heaton y Noussair Mazraoui“, detalló el luso.

El informe de lesiones de Lisandro Martínez muestra que se ha perdido hasta la fecha 74 partidos con los Red Devils, en un total de 446 días apartado de las canchas. Cuando regrese, tendrá seis meses para ponerse en forma de cara a la Copa del Mundo, pero sabiendo que está en alta consideración del entrenador y que tendrá sus oportunidades de jugar en uno de los clubes más importantes del mundo.

