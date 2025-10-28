Críticas a Julián Alvarez en España por su racha sin goles en el Atlético de Madrid

La campaña 2025/2026 del Atlético de Madrid sigue siendo irregular. Después de la goleada que le propinó al Real Madrid en el Estadio Metropolitano por 5 a 2 volvió el andar intermitente del equipo y de sus figuras. Si bien derrotó al Frankfurt, al Osasuna y al Real Betis, empató con el Real Celta de Vigo y recibió un golpe durísimo con el 4 a 0 que sufrió en el Emirates Stadium por parte del Arsenal.

Lo mismo sucede con Julián Alvarez, que luego de aquella semana en la que marcó 6 goles en tres partidos (tres al Rayo Vallecano, dos al Real Madrid y uno al Eintracht Frankfurt) no volvió a sumar para su cuenta personal, perdiendo así bastante terreno en la pelea por ser uno de los máximos goleadores de la temporada europea.

Este presente no hizo más que hacer brotar las críticas de los medios españoles que esperan más de él en los encuentros del Atlético de Madrid, incluso cuando los de Diego Simeone consiguen la victoria, tal como pasó este lunes 27 de octubre al imponerse 2 a 0 ante el Real Betis -fueron los primeros tres puntos que el Colchonero consiguió como visitante en el curso 25/26-.

”Ha perdonado el segundo. Era muy clara la ocasión. Tras una cabalgada de Giuliano le dejó un balón muy franco para anotar un gol que parecía cantado. No estaba teniendo su mejor partido, pero se hizo gigante en la acción del segundo gol. Aguantó el duelo con Amrabat para acabar centrando al área. En la segunda parte no pudo brillar en los 15 minutos que estuvo sobre el césped. Se le notó más cansado de lo normal”, resumió el diario Marca que calificó con 6 puntos la actuación de Julián Alvarez en el Estadio La Cartuja.

Julián Alvarez fue reemplazado a los 60 minutos del partido con el Real Betis. Getty.

Por su parte, el Diario AS, siempre en relación al ex River, apuntó: ”No fue un partido cómodo, aunque dejó varias acciones combinativas de nivel, pero falló su ocasión más clara tras la buena dejada de Giuliano. Cruzó demasiado su remate. De su centro sin rematador acabó cayendo a Baena para el segundo gol del partido. Contará como asistencia. Intentó bregar de espaldas. Hora de partido antes de salir sustituido”.

Publicidad

Publicidad

El Desmarque: ”Perdonó dos goles en la primera mitad, pero pudo encontrar a Baena en el 0-2. Sigue sin marcar fuera de casa esta temporada”.

Mundo Deportivo: ”No fue la mejor noche del argentino. Falló un gol cantado y no se le vio cómodo en el campo. Fue sustituido”.

Julián Alvarez buscará cortar la racha vs. Sevilla

Este sábado el Atlético de Madrid vuelve a jugar en el Estadio Metropolitano. Recibirá al Sevilla de Matías Jesús Almeyda en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 11 de LaLiga 2025/2026. Buena ocasión para que Julián Alvarez rompa su racha de 4 partidos sin convertir.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Julián Álvarez lleva cuatro partidos sin anotar.

El diario Marca calificó con seis puntos la actuación de Álvarez en la victoria 2-0 ante el Betis.

Diario AS acreditó a Julián Álvarez con la asistencia para el segundo gol del partido.

ver también Diego Simeone cuestionado por su nueva decisión con Julián Alvarez en Atlético de Madrid