A falta de cinco meses de la fecha FIFA de marzo, la Finalissima todavía no tiene sede. El partido entre la Selección Argentina y España, que se disputará a comienzos de 2026, sigue sin escenario. Sin embargo, ya hay negociaciones activas con UEFA y CONMEBOL para ponerle punto final a este asunto.

Se trata nada más ni nada menos que Qatar, sede donde la Albiceleste conquistó su tercera Copa del Mundo. Lo confirmó Jassim Al Jassim, CEO del Comité Organizador Local de eventos deportivos de ese país: “Es un partido entre dos grandes selecciones y Doha quiere organizar los mejores partidos. Hay más interesados, pero confiamos en que pueda ser aquí“.

El dirigente exteriorizó el interés de que Lusail sea el escenario de una nueva final: “Tendremos eventos ininterrumpidamente desde el 3 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Estudiaremos más partidos para el futuro, siempre que atraigan más turismo, más interés y sean rentables para el país“.

En el último tiempo, Qatar albergó Supercopas de Francia e Italia y la Copa Intercontinental conquistada por Real Madrid. Además, este año será el sede del Mundial Sub 17 de la Copa Árabe. El objetivo es hacer lo propio con el choque de gigantes entre Argentina y España.

Los estadios que siguen en carrera como sede de la Finalissima

Con el Hard Rock Stadium de Miami descartado, la cantidad de recintos que aumentan sus chances de recibir el duelo internacional se reduce a tres: el Estadio de Lusail de Qatar, donde Argentina obtuvo la tercera estrella, el Centenario de Montevideo y el Wembley de Londres, lugar en el que la Albiceleste derrotó a Italia en la edición 2022 del certamen.

¿Cuándo será la Finalissima entre Argentina y España?

Argentina, campeón de la Copa América, y España, vencedor de la Euro, aún tienen pendiente disputar la Finalissima. La fecha estipulada por la AFA y la RFEF es a fines de marzo del 2026 (del 23 al 31), pero hay que esperar, por lo menos, a los partidos que el elenco europeo tendrá en octubre para saber si debe participar del Repechaje de las Eliminatorias de la UEFA (acomodado en el calendario para marzo).

Publicidad

Publicidad

ver también Calientan la Finalissima: en España exponen que Argentina le tiene “pánico” a su Selección