Gareca pronosticó la carrera de Scaloni una vez que deje la Selección Argentina: “Nunca hizo más que tener éxito”

Siempre que se presentó la oportunidad, Ricardo Gareca ha elogiado las capacidades como entrenador de Lionel Scaloni, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina al que ha enfrentado en el planto internacional tanto en la conducción de Perú como de Chile.

Sin embargo, al Tigre se le hizo muy difícil pronosticar lo que le podría deparar el futuro al DT una vez que decida poner fin a su vínculo con La Albiceleste, especialmente pensando en que pudiera querer hacer también una experiencia a nivel de clubes.

En una entrevista concedida a Los Edul, Gareca fue consultado respecto a cómo vería Scaloni dirigiendo el día a día de un equipo europeo y se despachó con una reflexión muy particular: “La capacidad de Scaloni es indiscutible, lo que pasa es que es tan joven… Y lo único que ha hecho es ser exitoso. Arrancó y no paró más. Y a nivel de selección”, comenzó diciendo.

“La carrera de él recién comienza. ¿Cuál es su trayectoria como entrenador? Argentina. Entonces no se puede saber cómo va a responder. Uno deduce que no va a tener problemas. La clave del entrenador son las decisiones. Dónde me meto y dónde no. Lo de él va a ser elegir bien dónde se va a meter“, agregó.

En 2026, Scaloni dirigirá su segundo Mundial con la Selección Argentina.

Gareca explicó esa toma de decisiones con el ejemplo de Guardiola, que por haber logrado la excelencia en Barcelona no pudo permitirse trabajar en ningún equipo que no le permita acercarse a ese nivel, ya que así como tiene grandes adeptos tiene también férreos detractores que están esperando ver fracasar su idea.

“Scaloni, hoy o mañana, la determinación que tome va a ser importante para que él pueda seguir sosteniéndose. ¿Con qué? Con grandes jugadores, con equipos que le presenten la oportunidad de pelear y ganar campeonatos, plasmar una idea. Eso va a ser muy importante”, concluyó.

Los mejores entrenadores argentinos, según Gareca

Haciendo a Scaloni a un lado, Ricardo Gareca se refirió a los mejores entrenadores argentinos en la actualidad. “(Marcelo) Gallardo, (Miguel) Russo, son técnicos muy importantes. (Diego) Simeone se mantiene hace 20 años en Atlético de Madrid y es uno de los técnicos mejor pagos del mundo”, resaltó.

Y continuó: “Yo creo que Argentina tiene grandísimos entrenadores. Uno se quedaría corto eligiendo con la cantidad que hay y que dan resultados. Mirá el caso de (Gustavo) Alfaro, que llegó a Paraguay y revolucionó todo”.

