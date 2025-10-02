Boca hoy: la palabra de Riquelme, la opinión de Gareca sobre Cavani, la posible llegada de Lucas Torreira y más

Boca continúa con la preparación para el partido ante Newell’s, que será fundamental para pelear el ingreso a la Copa Libertadores 2026. El plantel se sigue entrenando bajo las órdenes de Claudio Úbeda, que analiza modificaciones en el equipo que cayó ante Defensa y Justicia.

La palabra de Juan Román Riquelme acaparó el cierre de la jornada del miércoles. Además, Ricardo Gareca se despachó con una contundente opinión sobre el presente de Edinson Cavani. A continuación, todo lo que tenés que saber en el equipo de la Ribera.

Riquelme usó una frase contundente para sentenciar qué pasará con el futuro de Cavani

La prioridad de Boca pasa por la salud de Miguel Ángel Russo, quien no dirigiría ante Newell’s para que siga recuperándose en su domicilio. Pero en la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme también empiezan a planificar lo que será el próximo año.

Uno de los jugadores a los que se le termina el contrato es Edinson Cavani, quien llegó a la institución en julio de 2023 y en la actualidad está recuperándose de una lesión que le privó decir presente en los partidos ante Central Córdoba y Defensa y Justicia. Qué dijo el presidente sobre el uruguayo.

Qué dijo Riquelme de Russo

En la recta final del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors intenta reponerse de una mala racha en la que ganaron solo 3 de los últimos 18 encuentros. El fin de semana, el Xeneize afrontará en La Bombonera un duelo clave ante Newell’s con dudas sobre la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes.

El DT campeón de la Copa Libertadores 2007 presentó recientes complicaciones de salud que lo marginaron no solo de los entrenamientos, sino también del duelo ante Defensa y Justicia el último sábado. En ese contexto, Juan Román Riquelme mencionó al entrenador brevemente en una entrevista.

Publicidad

Publicidad

Admiten que Torreira se va a retirar en Boca

El mercado de pases todavía no empezó, pero los directivos de diferentes clubes están comenzando a buscar refuerzos para lo que será el próximo año. Uno de ellos es Boca, más allá de que la prioridad pasa por la salud de Miguel Ángel Russo.

De la mano de Juan Román Riquelme llegaron jugadores como Edinson Cavani y Leandro Paredes, quien retornó al club de sus amores luego de 12 años en Europa. Pero no sería el único que disputó un Mundial (estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022) que se pondría la camiseta azul y oro.

Ricardo Gareca analizó el difícil presente de Edinson Cavani

El 2025 de Edinson Cavani en Boca lejos está de ser el ideal, pero los entrenadores lo respaldaron, tanto Fernando Gago como Miguel Ángel Russo siempre lo consideraron titular y si bien se perdió varios partidos por lesión, la realidad es que nunca perdió su lugar de privilegio y eso que los números no lo acompañan. En lo que va del año lleva jugados 21 partidos en los que convirtió 4 goles y brindó dos asistencias.

Publicidad

Publicidad

Quien habló del presente de Edinson Cavani es Ricardo Gareca, quien supo vestir la casaca del Xeneize en la década del 80. En diálogo con ESPN, el Tigre afirmó: “Nadie duda de su capacidad, pero la camiseta es pesada y Cavani lo siente. Boca es jodido para cualquiera, incluso para él. Cuántos cracks no triunfaron ahí, no es fácil hacer goles, hay mucha presión”.