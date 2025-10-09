¿Ángel Di María puede volver a la Selección Argentina?: “Ya veremos”

El regreso de Ángel Di María a la Selección Argentina es algo que solicitan los hinchas de todo el país. Y no es para menos, ya que su rendimiento con la camiseta de Rosario Central sigue al mismo nivel del que mostraba en Europa con Real Madrid, PSG, Manchester United y Benfica.

Desde su retorno al fútbol argentino, no dejó de tener buenas actuaciones. Si bien dejó en claro que su ciclo estaba terminado después de la obtención de la Copa América en 2024, día a día le solicitan que regrese para que afronte el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora que el seleccionado nacional tendrá que afrontar una doble fecha de amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, en la conferencia de prensa previa al duelo ante la Vinotinto, que se disputará este viernes 10 de octubre a las 21:00 de Argentina, a Lionel Scaloni le consultaron si existe la chance de que Fideo vuelva a ponerse la celeste y blanca.

Así como se refirió al presente del delantero rosarino, que brilla en el Canalla, con una simple frase ilusionó a los fanáticos: “Lo dije en la anterior rueda de prensa, lo único que está haciendo es jerarquizar el fútbol argentino, le está dando muchas alegrías a Rosario Central“, exclamó el nacido en Pujato. A lo que siguió: “Creo que la etapa de la Selección está cerrada, más allá de lo que yo quiera o no quiera. Es evidente. Creo que la cerró de una manera maravillosa. Si yo fuese Di María, la hubiese cerrado así. Creo que es algo que debemos dejarlo ahí, si a él algún día se le ocurre, ya veremos, pero creo que no va a pasar”.

Ángel Di María celebra la Copa América 2024. (Getty Images)

Los números de Ángel Di María en la Selección Argentina

Además de los cuatro títulos que consiguió, Ángel Di María afrontó un total de 145 partidos con la camiseta de la Selección Argentina: anotó 31 goles, aportó 32 asistencias y recibió ocho amonestaciones (una sola vez lo expulsaron) en 9.749 minutos.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Selección Argentina vs. Selección Venezuela – viernes 10 de octubre a las 21.00 horas en el Hard Rock Stadium

Selección Argentina vs. Selección Puerto Rico – martes 14 de octubre, horario a confirmar, en el Chase Stadium

