Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

¿Ángel Di María puede volver a la Selección Argentina?: “Ya veremos”

A Lionel Scaloni, en la previa al amistoso ante Venezuela, le consultaron por un hipotético regreso de Ángel Di María.

Por Julián Mazzara

El campeón del mundo dejó de jugar en la Selección Argentina tras la Copa América en 2024.
© Getty ImagesEl campeón del mundo dejó de jugar en la Selección Argentina tras la Copa América en 2024.

El regreso de Ángel Di María a la Selección Argentina es algo que solicitan los hinchas de todo el país. Y no es para menos, ya que su rendimiento con la camiseta de Rosario Central sigue al mismo nivel del que mostraba en Europa con Real Madrid, PSG, Manchester United y Benfica.

Desde su retorno al fútbol argentino, no dejó de tener buenas actuaciones. Si bien dejó en claro que su ciclo estaba terminado después de la obtención de la Copa América en 2024, día a día le solicitan que regrese para que afronte el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora que el seleccionado nacional tendrá que afrontar una doble fecha de amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, en la conferencia de prensa previa al duelo ante la Vinotinto, que se disputará este viernes 10 de octubre a las 21:00 de Argentina, a Lionel Scaloni le consultaron si existe la chance de que Fideo vuelva a ponerse la celeste y blanca.

Así como se refirió al presente del delantero rosarino, que brilla en el Canalla, con una simple frase ilusionó a los fanáticos: “Lo dije en la anterior rueda de prensa, lo único que está haciendo es jerarquizar el fútbol argentino, le está dando muchas alegrías a Rosario Central“, exclamó el nacido en Pujato. A lo que siguió: “Creo que la etapa de la Selección está cerrada, más allá de lo que yo quiera o no quiera. Es evidente. Creo que la cerró de una manera maravillosa. Si yo fuese Di María, la hubiese cerrado así. Creo que es algo que debemos dejarlo ahí, si a él algún día se le ocurre, ya veremos, pero creo que no va a pasar”.

Ángel Di María celebra la Copa América 2024. (Getty Images)

Ángel Di María celebra la Copa América 2024. (Getty Images)

Los números de Ángel Di María en la Selección Argentina

Además de los cuatro títulos que consiguió, Ángel Di María afrontó un total de 145 partidos con la camiseta de la Selección Argentina: anotó 31 goles, aportó 32 asistencias y recibió ocho amonestaciones (una sola vez lo expulsaron) en 9.749 minutos.

Publicidad

Los próximos partidos de la Selección Argentina

  • Selección Argentina vs. Selección Venezuela – viernes 10 de octubre a las 21.00 horas en el Hard Rock Stadium
  • Selección Argentina vs. Selección Puerto Rico – martes 14 de octubre, horario a confirmar, en el Chase Stadium
Lionel Messi se sumó a las condolencias por Miguel Ángel Russo

ver también

Lionel Messi se sumó a las condolencias por Miguel Ángel Russo

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

ver también

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable"
Boca Juniors

Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable"

La amenaza en Miami que pone en riesgo el amistoso entre Argentina y Venezuela
Selección Argentina

La amenaza en Miami que pone en riesgo el amistoso entre Argentina y Venezuela

Argentina le puede robar a México una de sus figuras en el Mundial Sub 20
Selección Argentina

Argentina le puede robar a México una de sus figuras en el Mundial Sub 20

Emocionante: se supo cómo vivió Russo la goleada de Boca sobre Newell's
Boca Juniors

Emocionante: se supo cómo vivió Russo la goleada de Boca sobre Newell's

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo