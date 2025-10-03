Es tendencia:
Inter Miami puede interceder en la fecha FIFA de la Selección Argentina y dejar a Lionel Scaloni sin Messi: el motivo

En medio de los partidos ante Venezuela y Puerto Rico, las Garzas juegan un duelo importante por la MLS.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Messi con la Selección Argentina.
Este viernes por la mañana, Lionel Scaloni anunció la nueva lista de convocados para la Selección Argentina. Es que la próxima semana se desarrolla una nueva fecha FIFA, donde el combinado campeón del mundo se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico, pero con un factor clave: Inter Miami podría interceder para que Lionel Messi no represente a su país y se quede en su equipo.

Es un hecho que el seleccionado albiceleste se medirá con los contrincantes ya mencionados en Estados Unidos, los próximos viernes 10 y lunes 13 de octubre. Mientras que con la Vinotinto jugará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 21 horas de Argentina, contra los caribeños la sede asignada es el Soldier Field de Chicago a partir de las 20 horas del mismo huso horario.

Lo cierto es que Inter Miami tiene un partido trascendental el 11 de octubre. Debido a la importancia de dicho compromiso del sábado, el conjunto norteamericano podría solicitarle a Messi que no vaya con la Selección Argentina y se quede bajo las órdenes de Javier Mascherano para ser parte del encuentro ante Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer.

Lionel Messi renovó con Inter Miami hasta 2026

Lionel Messi, el astro argentino de Inter Miami.

Este cotejo en cuestión debió haberse disputado a mitad de la temporada, pero Las Garzas estaban en plena competición del Mundial de Clubes, por lo que se postergó en aquel entonces. Aprovechando el espacio del calendario que otorga la fecha FIFA, la liga estadounidense lo organizó para el fin de semana que hay acción a nivel selecciones. Y ahora Lionel está ante este dilema.

Aunque es solamente un día después del duelo ante Venezuela y también se juega en Miami, es prácticamente imposible que Messi juegue ambos partidos. Sin embargo, como Argentina ya está clasificada al Mundial y este compromiso corresponde a un amistoso de preparación, aumentan las chances de que el astro albiceleste priorice a su club de cara a la recta final de la temporada.

Dicho fin de semana, Las Garzas se juegan mucho. Es que podrían quedar sin chances de conseguir la Supporter’s Shield que bien conquistó el año pasado, por ser el mejor equipo de la MLS. Además, no sería descabellado que caigan al tercer puesto en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, lo que significaría otro golpe más que importante para el conjunto que dirige Mascherano.

De todas maneras, se espera que Messi priorice a la Selección Argentina debido a que él mismo admitió en reiteradas ocasiones que su país es lo más importante y que su gran objetivo es tener una gran preparación para la próxima Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Pero, también es una realidad, que se encuentra frente a un dilema a tener en cuenta.

