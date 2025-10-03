La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre la Selección Argentina e Italia por el Mundial Sub 20

Este sábado por la noche, la Selección Argentina se enfrenta a Italia por la tercera fecha de la Copa del Mundo Sub 20. El partido que se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander, comienza a partir de las 20 horas y cuenta con el arbitraje del costarricense Keylor Herrera. En ese contexto, la Inteligencia Artificial reveló el resultado final del compromiso que cerrará el grupo D.

Cabe destacar que el combinado nacional que dirige Diego Placente ya está clasificado a los octavos de final del Mundial Sub 20 por haber ganado sus dos primeros duelos pero resta definir si lo hace como puntero o escolta y eso depende de este cotejo. Por su parte, los europeos tienen 4 puntos y necesitan sumar para tener chances de sacar boleto a la siguiente instancia.

En definitiva, la Inteligencia Artificial anticipó cómo saldrá el partido entre Argentina e Italia que pondrá punto final a la fase de grupos. Después de hacer un análisis notablemente exhaustivo con lujo de detalles, la novedosa tecnología brindó un claro panorama de cómo será el trámite del encuentro jugado en Valparaíso, el resultado final y hasta los autores de los goles incluidos.

Los jugadores de la Selección Argentina celebran el triunfo ante Cuba.

El adelanto de la Inteligencia Artificial

En cuánto al desarrollo del compromiso entre ambos combinados nacionales, la IA fue más que contundente. “Argentina saldrá con hambre, buscando dominar la posesión y generar peligro temprano“, empezó la herramienta en cuestión. Poco más tarde, añadió: “Espero que Italia retroceda un poco y apueste a contragolpes pero intentará soltarse más con el correr de los minutos”.

Sin más preámbulos, se dedicó a revelar el resultado final del partido que finaliza el grupo D y determina las posiciones para los octavos de final. “Argentina 2 – 1 Italia“, advirtió la Inteligencia Artificial. Luego, también añadió los goleadores de la noche y fue ahí cuando resaltó: “Para Argentina: Alejo Sarco y Maher Carrizo. Para Italia: gol mediante contragolpe o un remate desde fuera del área (Jamal Iddrissou)”.

Alejo Sarco, autor del primer gol de Argentina en el Mundial.

La lista de convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

Arqueros

Santino Barbi – Talleres

Álvaro Busso – Vélez Sarsfield

Alain Gómez – Valencia.

Defensores

Dylan Gorosito – Boca

Santiago Fernández – Talleres

Tobías Ramírez – Argentinos Juniors

Valente Pierani – Estudiantes de La Plata

Juan Manuel Villalba – Gimnasia y Esgrima La Plata

Teo Rodríguez Pagano – San Lorenzo

Julio Soler – Bournemouth

Volantes

Tomás Pérez – Porto

Milton Delgado – Boca

Tobías Andrada – Vélez Sarsfield

Álvaro Montoro – Botafogo

Valentino Acuña – Newell’s Old Boys

Santino Andino – Godoy Cruz

Delanteros

Alejo Sarco – Bayer 04 Leverkusen

Ian Subiabre – River

Mateo Silvetti – Inter Miami

Gianluca Prestianni – Benfica

Maher Carrizo – Vélez Sarsfield.

