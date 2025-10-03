Fue campeón en Real Madrid, jugó en la Premier League y está cerca de ser nuevo compañero de Messi en Inter Miami

Desde la llegada de Lionel Messi a Inter Miami, los fichajes de jerarquía fueron llegando con el paso del tiempo. En primer lugar y casi que a la par de él, firmaron Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, para que luego se sumen otros jóvenes y prometedores talentos. Hace apenas un puñado de semanas arribó Rodrigo De Paul y ahora podría llegar una nueva figura.

Está a las claras que la presencia del astro albiceleste es más que suficiente para atraer futbolistas muy destacados internacionalmente y esta oportunidad no sería la excepción. Aunque el mercado de pases ya cerró hace tiempo en prácticamente todo el planeta, Las Garzas están muy cerca de contratar a un jugador que le daría un verdadero salto de calidad al equipo titular.

Lo cierto es que Inter Miami está a punto de fichar a Sergio Reguilón, según Fabrizio Romano. Actualmente, el lateral español está como agente en condición de libre, por lo que el club no debería desembolsar dinero para comprar su pase y solamente tiene que afrontar los gastos salariales para que se transforme en nuevo refuerzo del conjunto que comanda tácticamente Javier Mascherano.

Lucas Vázquez, durante su etapa en Real Madrid. (Getty Images)

El surgido de las divisiones inferiores de Real Madrid fue uno de los tantos jugadores que casi no tuvo lugar en el plantel profesional. Desde el Castilla fue cedido dos temporadas consecutivas a Logroñés de 2015 a 2017 y luego sí integró el equipo merengue durante un año y medio, que le alcanzó para levantar un trofeo internacional más que importante: Mundial de Clubes 2018.

De nuevo sin lugar en la Casablanca, pasó a Sevilla donde tuvo un nivel extraordinario y mostró su mejor versión. En 2020 se consagró campeón de la recordada UEFA Europa League que se disputó durante la pandemia por COVID 19 y regresó a Madrid, porque era el dueño de su pase. Sin embargo, eso solo ocurrió de manera momentánea porque iba a estar ante un nuevo desafío.

A mediados de 2020, Tottenham desembolsó 30 millones de euros pero solo se quedó dos años en Londres porque no cumplió con las pretensiones de la institución. Luego fue cedido en tres temporadas al hilo: jugó en Atlético de Madrid, Manchester United y Brentford, pero ninguno se vio tentado a comprar su ficha para hacer efectivo el traspaso. Finalmente, este 30 de junio quedó libre.

Sergio Reguilón en disputa con Lionel Messi en un Real Madrid – Barcelona. (Getty Images)

Reguilón también jugó 6 partidos en la Selección de España pero desde hace tiempo no es tenido en cuenta por su bajón futbolístico. Además, en su etapa en Real Madrid tiene un recordado cruce con Messi -todavía en Barcelona- que quedará en el pasado ya que ahora están próximos a convertirse en nuevos compañeros y el objetivo está puesto en hacer historia en Estados Unidos.

