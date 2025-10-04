Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado

El jugador regresó al club lesionado de la pasada Fecha FIFA y todavía no ha podido volver a sumar minutos.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador se lesionó en la Selección Argentina y volvió a ser convocado antes de jugar con el Atlético de Madrid.
© Getty ImagesEl jugador se lesionó en la Selección Argentina y volvió a ser convocado antes de jugar con el Atlético de Madrid.

En Atlético de Madrid no dejan de observar con asombro el hecho de que Thiago Almada se haya lesionado en uno de los entrenamientos de la Selección Argentina durante la pasada Fecha FIFA y que sin haber podido ser utilizado por Diego Simeone desde entonces ahora haya vuelto a formar parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

La información extraoficial es que su llamado tiene más que ver con la intención del seleccionador argentino de seguir fortaleciendo el grupo, en el que se ha ganado un lugar cada vez más influyente, más que con la posibilidad real de que sume minutos. De todos modos, sigue siendo una situación incómoda para el club Colchonero en el tramo final de la recuperación del jugador.

En la conferencia de prensa que brindó este sábado, previo a la visita de este domingo al Celta de Vigo por LaLiga de España, Simeone fue consultado por esa situación. “Thiago está entrenando bien. Se lesionó con la Selección Argentina ya hace veintipico de días atrás. La verdad que está recuperándose bastante bien. Ayer hizo su primer entrenamiento y hoy hizo una parte”, señaló.

De inmediato, el DT explicó cuál es la decisión que tomó el cuerpo técnico en relación a la posibilidad de que el futbolista pueda sumar minutos antes de reportar a las órdenes de Lionel Scaloni: “Consideramos que todavía no está para poder competir. Lo seguiremos cuidando esperando que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante. Ya para el partido contra Osasuna me imagino que estará muy bien“, dijo.

Thiago Almada regresó lesionado de la Selección Argentina y no volvió a sumar minutos con Atlético de Madrid.

Thiago Almada regresó lesionado de la Selección Argentina y no volvió a sumar minutos con Atlético de Madrid.

El encuentro al que hizo referencia Simeone es el que Atlético de Madrid tendrá por delante inmediatamente después de la Fecha FIFA, programado para el sábado 18 de octubre en el Estadio Metropolitano, por la novena fecha de LaLiga de España.

Publicidad

¿Cuándo juega Argentina sus dos partidos amistosos?

El primero de los compromisos que disputará la Selección Argentina en la Fecha FIFA de octubre será el próximo viernes 10, desde las 21.00, ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se enfrentará desde las 20.00 a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El posible debut de Champions League de Thiago Almada con Atlético de Madrid

Thiago Almada no ha podido ser parte de ninguno de los dos primeros partidos que disputó Atlético de Madrid por la fase de liga de la Champions League, con derrota ante Liverpool y victoria ante Eintracht Frankfurt. De no mediar nuevos imprevistos, estará en condiciones de hacer su presentación en el torneo para la tercera jornada, el 21 de octubre como visitante del Arsenal.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial
Opinión

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Simeone respalda a Luis Enrique y choca con Lionel Scaloni en posible cambio histórico para los técnicos
Fútbol europeo

Simeone respalda a Luis Enrique y choca con Lionel Scaloni en posible cambio histórico para los técnicos

Por qué Diego Simeone no dirige hoy en Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League
Champions League

Por qué Diego Simeone no dirige hoy en Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League

Colapinto quedó 16° en la FP3
FÓRMULA 1

Colapinto quedó 16° en la FP3

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo