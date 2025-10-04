La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado

En Atlético de Madrid no dejan de observar con asombro el hecho de que Thiago Almada se haya lesionado en uno de los entrenamientos de la Selección Argentina durante la pasada Fecha FIFA y que sin haber podido ser utilizado por Diego Simeone desde entonces ahora haya vuelto a formar parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

La información extraoficial es que su llamado tiene más que ver con la intención del seleccionador argentino de seguir fortaleciendo el grupo, en el que se ha ganado un lugar cada vez más influyente, más que con la posibilidad real de que sume minutos. De todos modos, sigue siendo una situación incómoda para el club Colchonero en el tramo final de la recuperación del jugador.

En la conferencia de prensa que brindó este sábado, previo a la visita de este domingo al Celta de Vigo por LaLiga de España, Simeone fue consultado por esa situación. “Thiago está entrenando bien. Se lesionó con la Selección Argentina ya hace veintipico de días atrás. La verdad que está recuperándose bastante bien. Ayer hizo su primer entrenamiento y hoy hizo una parte”, señaló.

De inmediato, el DT explicó cuál es la decisión que tomó el cuerpo técnico en relación a la posibilidad de que el futbolista pueda sumar minutos antes de reportar a las órdenes de Lionel Scaloni: “Consideramos que todavía no está para poder competir. Lo seguiremos cuidando esperando que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante. Ya para el partido contra Osasuna me imagino que estará muy bien“, dijo.

Thiago Almada regresó lesionado de la Selección Argentina y no volvió a sumar minutos con Atlético de Madrid.

El encuentro al que hizo referencia Simeone es el que Atlético de Madrid tendrá por delante inmediatamente después de la Fecha FIFA, programado para el sábado 18 de octubre en el Estadio Metropolitano, por la novena fecha de LaLiga de España.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Argentina sus dos partidos amistosos?

El primero de los compromisos que disputará la Selección Argentina en la Fecha FIFA de octubre será el próximo viernes 10, desde las 21.00, ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se enfrentará desde las 20.00 a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El posible debut de Champions League de Thiago Almada con Atlético de Madrid

Thiago Almada no ha podido ser parte de ninguno de los dos primeros partidos que disputó Atlético de Madrid por la fase de liga de la Champions League, con derrota ante Liverpool y victoria ante Eintracht Frankfurt. De no mediar nuevos imprevistos, estará en condiciones de hacer su presentación en el torneo para la tercera jornada, el 21 de octubre como visitante del Arsenal.