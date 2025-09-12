La decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono y la posibilidad que juegue el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Franco Mastantuono reportó en los entrenamientos de Real Madrid desde el jueves tras disputar con la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026, siendo titular en el Estadio Monumental ante Venezuela y recibiendo en Ecuador la responsabilidad de llevar el 10 que acostumbra utilizar Lionel Messi, aunque ingresando desde el banco de suplentes.

Pero en AFA todavía quedan gestiones por realizarse este mes por la joya de reciente arribo al equipo Merengue, porque intentarán por todos los medios que pueda ser parte de la convocatoria para disputar el Mundial Sub 20 de Chile, cuyo inicio está programado para el sábado 27.

Las gestiones se llevarían adelante de manera directa con la dirigencia de Real Madrid, a fin de que Mastantuono tenga un lugar en la lista definitiva que Diego Placente dará a conocer el domingo 21. Pero si la directiva lo consulta con Xabi Alonso, su entrenador, las chances de contar con él serán nulas.

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros“, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado como visitante de Real Sociedad, por la cuarta fecha de LaLiga de España, dejando claro que su decisión es no cederlo, pero a la vez abierta la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo diferente entre el club y AFA.

Xabi cuenta con Mastantuono y no tiene intenciones de cederlo a la Selección Sub 20.

Un antecedente negativo respecto a la posibilidad de que Franco Mastantuono pueda disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina está relacionado con la negativa de parte de Real Madrid de ceder a Nico Paz, ahora en Como, para la edición de 2023, disputada en Argentina.

Xabi Alonso cuenta con Mastantuono

La diferencia entre la negativa de Real Madrid a ceder a Nico Paz en 2023 y la postura similar que ya asumió su entrenador en la actualidad tiene que ver con que Xabi Alonso sí tiene a Franco Mastantuono en alta consideración dentro del plantel.

Tras hacerlo debutar en la primera jornada de LaLiga ante Osasuna, cuando se esperaba que tuviera algo más de tiempo de adaptación, le dio la oportunidad de ser titular en los dos partidos siguientes, ante Real Oviedo y Mallorca. Este sábado, ante Real Sociedad, el argentino podría volver al banco de suplentes para balancear energías, por lo que se espera que Rodrygo, Vinícius y Mbappé integren el tridente de ataque.