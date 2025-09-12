Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

La decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono y la posibilidad que juegue el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

El DT de Real Madrid fue contundente sobre la posibilidad de que la joya forme parte de la convocatoria de Diego Placente para la Copa del Mundo que comenzará este mismo mes en Chile.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador regresó a Real Madrid tras disputar las Eliminatorias Conmebol.
© Getty ImagesEl jugador regresó a Real Madrid tras disputar las Eliminatorias Conmebol.

Franco Mastantuono reportó en los entrenamientos de Real Madrid desde el jueves tras disputar con la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026, siendo titular en el Estadio Monumental ante Venezuela y recibiendo en Ecuador la responsabilidad de llevar el 10 que acostumbra utilizar Lionel Messi, aunque ingresando desde el banco de suplentes.

Pero en AFA todavía quedan gestiones por realizarse este mes por la joya de reciente arribo al equipo Merengue, porque intentarán por todos los medios que pueda ser parte de la convocatoria para disputar el Mundial Sub 20 de Chile, cuyo inicio está programado para el sábado 27.

Las gestiones se llevarían adelante de manera directa con la dirigencia de Real Madrid, a fin de que Mastantuono tenga un lugar en la lista definitiva que Diego Placente dará a conocer el domingo 21. Pero si la directiva lo consulta con Xabi Alonso, su entrenador, las chances de contar con él serán nulas.

Si depende de nosotros, se queda con nosotros“, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado como visitante de Real Sociedad, por la cuarta fecha de LaLiga de España, dejando claro que su decisión es no cederlo, pero a la vez abierta la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo diferente entre el club y AFA.

Xabi cuenta con Mastantuono y no tiene intenciones de cederlo a la Selección Sub 20.

Xabi cuenta con Mastantuono y no tiene intenciones de cederlo a la Selección Sub 20.

Un antecedente negativo respecto a la posibilidad de que Franco Mastantuono pueda disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina está relacionado con la negativa de parte de Real Madrid de ceder a Nico Paz, ahora en Como, para la edición de 2023, disputada en Argentina.

Publicidad

Xabi Alonso cuenta con Mastantuono

La diferencia entre la negativa de Real Madrid a ceder a Nico Paz en 2023 y la postura similar que ya asumió su entrenador en la actualidad tiene que ver con que Xabi Alonso sí tiene a Franco Mastantuono en alta consideración dentro del plantel.

Tras hacerlo debutar en la primera jornada de LaLiga ante Osasuna, cuando se esperaba que tuviera algo más de tiempo de adaptación, le dio la oportunidad de ser titular en los dos partidos siguientes, ante Real Oviedo y Mallorca. Este sábado, ante Real Sociedad, el argentino podría volver al banco de suplentes para balancear energías, por lo que se espera que Rodrygo, Vinícius y Mbappé integren el tridente de ataque.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La Selección Argentina negociará para que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: la postura del Real Madrid
Selección Argentina

La Selección Argentina negociará para que Franco Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: la postura del Real Madrid

La 10 de Mastantuono en la Selección generó indignación en el Atlético de Madrid
Selección Argentina

La 10 de Mastantuono en la Selección generó indignación en el Atlético de Madrid

Los hinchas del Real Madrid le soltaron la mano a Franco Mastantuono tras sólo dos partidos como titular: “Por jerarquía”
Fútbol europeo

Los hinchas del Real Madrid le soltaron la mano a Franco Mastantuono tras sólo dos partidos como titular: “Por jerarquía”

Es clave para Scaloni en la Selección Argentina, está lesionado y se confirmó su futuro de cara al Mundial 2026
Selección Argentina

Es clave para Scaloni en la Selección Argentina, está lesionado y se confirmó su futuro de cara al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo