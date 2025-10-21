La Selección Argentina atraviesa uno de sus capítulos más dorados por las conquistas de la Copa del Mundo 2022 y las Copas América 2021 y 2024. Pero los dirigidos por Lionel Scaloni van por más y ya tienen entre ceja y ceja el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Paraguay.

Parte del éxito de este equipo se explica en la unidad del grupo que se formó con Lionel Messi como máximos referentes. El recambio generacional también tuvo mucho que ver y Enzo Fernández y Julián Álvarez son dos claros ejemplos en ese sentido.

Desde su irrupción en la Primera de River Plate, las estrellas de la Albiceleste forjaron una fuerte amistad que se extiende hasta la actualidad, entre festejos con la Selección Argentina y pasos protagónicos por los equipos fuertes del fútbol europeo.

A menudo, en redes sociales se bromea sobre la cercanía de estas dos figuras y fue Valu Cervantes, la pareja de Enzo, quién se sumó a las risas al aportar detalles sobre la relación entre los jugadores.

“Me da gracia, yo también los cargo. Cuando están concentrando juntos y hacen videollamada les digo que parecen novios”, comentó en Olga la participante de MasterChef Celebrity.

Y luego llenó de elogios al delantero de Atlético de Madrid y su familia: “Hace un montón lo conocemos. Mis hijos también lo aman. Para Olivia es su tío. Es re buena persona, toda la familia. Comparto mucho con la familia en general”.

Las chances de Enzo Fernández y Julián Álvarez de volver a River

Los fanáticos del Millonario fantasean con el regreso de los campeones del mundo y Valu Cervantes abordó esta posibilidad: “En algún momento volverán, calculo. Pronto no me gustaría. Tenemos una edad que está buenísima para vivir afuera. Capaz sí después me quiero reencontrar con mi familia y demás. Además, mi familia está re dividida, no todos viven acá”.

