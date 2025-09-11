Los hinchas del Atlético de Madrid y del Real Madrid estuvieron pendientes de las decisiones de Lionel Scaloni durante la última fecha FIFA, en la que la Selección Argentina debió afrontar los últimos dos compromisos (contra Venezuela y Ecuador) de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

Es que fue la primera vez después de más de una década en la que jugadores del Colchonero y de la Casa Blanca compartieron plantel en la Albiceleste (la última vez fue con Sergio Agüero y Ángel Di María en la temporada 2010/2011). En este caso, por un lado, Julián Alvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Nahuel Molina; y por el otro Franco Mastantuono.

De ahí que se generara tanta discusión en redes sociales, puesto que en la previa del partido que Argentina disputó ante Ecuador en el Estadio Metropolitano de Guayaquil trascendió que Almada llevaría en su espalda el dorsal número 10, ante la ausencia de Lionel Messi, algo que hizo que los simpatizantes del Atleti sacaran pecho.

Pero claro, el ex Vélez presentó una molestia muscular (la cual ahora la pone como una de las dudas de Diego Simeone para el duelo de la cuarta fecha de LaLiga vs. Villarreal este fin de semana), por lo que quedó desafectado del juego ante los dirigidos por Sebastián Beccacece, razón por la que no pudo aprovechar la oportunidad de portar el número que tanta significancia tiene para la Selección Argentina.

Encima, el designado para llevar la 10 fue Franco Mastantuono, quien una vez más grabó su nombre en la estadística al ser el jugador más joven en la historia del combinado nacional mayor en lucir el dorsal implicado, lo que provocó la respuesta de los hinchas del Real Madrid quienes apuntaron contra los aficionados del otro club de la capital española.

A todo esto, desde el sector del Atlético de Madrid mostraron toda su indignación en redes sociales. ”El propio Scaloni aseguró que el 10 es para Thiago Almada, pero claro, es jugador del Atlético de Madrid”, ”Ya han dicho q el 10 lo llevará Almada, pero como os manda quien os manda y hay q comer las lentejas pues decís lo q os interesa” y ”Que va a ser heredero si no ha demostrado nada todavía, las tonterías que se pueden llegar a decir…seamos serios hombre!”, son solo algunos de los tantos comentarios de los colchoneros que andan desparramos en Twitter respecto al tema.

Atlético de Madrid y Real Madrid se cruzan en dos semanas

El próximo 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano, Thiago Almada, Julián Alvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Franco Mastantuono, se volverán a ver las caras luego de haber compartido concentración en la Selección Argentina. Será bajo el marco de la fecha 7 de LaLiga 2025/2026.

