Julián Alvarez preocupa al Atlético de Madrid antes del debut en Champions League vs. Liverpool

El saldo no fue 100 por ciento positivo para el Atlético de Madrid en su partido frente al Villarreal, de este sábado 13 de septiembre en el Estadio Metropolitano. Porque por más que pudo cortar la mala racha sin triunfos al imponerse en el marcador por 2 a 0 (tantos de Pablo Barrios y Nicolás González), acumuló dudas para el enfrentamiento con el Liverpool por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Encima, una de esas incógnita es nada más ni nada menos que Julián Alvarez, máxima figura del ataque colchonero, quien debió ser reemplazado en el entretiempo del partido con el Submarino Amarillo por una dolencia muscular, cuadro que encendió las alarmas en el staff del Diego Simeone ya de cara al duelo en Anfield.

“Hasta mañana que se levante… esperemos que no sea nada”, lanzó el Cholo en conferencia de prensa cuando le consultaron si lo de Julián Alvarez solo se trataba de un contratiempo pasajera. Pero claro, la decisión de guardarlo cuando faltaba la mitad del compromiso con el Villarreal en una situación en la que al Atleti le urgía la necesidad de ganar, llama la atención y mantiene a los hinchas alertas, por lo menos, hasta el club brinde claridad al asunto.

Por cierto, además de la Araña, David Hancko y Robin Le Normand también presentaron diferentes molestias frente a los comandados por Marcelino García Toral, por lo que también están entre signos de pregunta para el estreno en la Liga de Campeones de Europa 2025/2026.

Por otro lado, cabe recordar que Thiago Almada, Alex Baena y Josema Giménez, ya estaban descartados. El ex Vélez regreso de la fecha FIFA con un desgarro, el ex Villarreal fue operado de una apendicitis durante la última semana y el defensor uruguayo arrastra una complicación muscular desde la Fase de Grupos del Mundial de Clubes (hace casi 3 meses que está de baja).

¿Cuándo juegan Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League?

Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool este miércoles 17 de septiembre a las 21:00 horas de Europa Central (16 de Argentina) en Anfield, bajo el marco de uno de los partidos correspondientes a la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

