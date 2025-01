La reacción del Bournemouth ante el debut de Julio Soler

Julio Soler ya dio sus primeros pasos en el fútbol inglés. El surgido en Lanús fue presentado en la semana como nuevo refuerzo del Bournemouth y este sábado 11 de enero hizo su debut oficial. Y la realidad es que no podría haber sido mejor, puesto que jugó los 90 minutos de lo que fue triunfo 5 a 1 sobre el West Brom Albion en uno de los encuentros correspondientes a la Tercera Ronda de la FA Cup.

Ante semejante estreno, el que celebró este nuevo paso del joven futbolista fue el propio club inglés mediante una publicación en sus cuentas de redes sociales apenas culminado el encuentro que le dio la posibilidad de clasificar a la siguiente instancia de la competencia federal.

”90 minutos y una victoria en tu debut”, fue la descripción del posteo del Bournemouth en la que le añadió una imagen de Julio Soler festejando uno de los cinco goles de su nuevo equipo (los tantos los anotaron Justin Kluivert, Dango Ouattara en dos ocasiones, Antonie Semenyo y Daniel Jebbison).

Por cierto, Marcos Senesi, el otro argentino en el plantel que comanda Andoni Iraola, todavía no se recupera de su desgarro, razón por la que no pudo participar del encuentro por la FA Cup, vs. Albion al igual que los últimos 7 encuentros por la Premier League (Tottenham, Ipswich, West Ham, Manchester United, Crystal Palace, Fulham y Everton).

Próximo compromiso del Bournemouth

Pasado el debut de Julio Soler en el Bournemouth por la FA Cup, ahora resta ver si el entrenador español Andoni Iraola lo tiene en cuenta para el partido contra el Chelsea de Enzo Fernández en Stamford Bridge, a disputarse este martes 14 de enero (a las 19:30 local, 16:30 de Argentina).

Publicidad

Publicidad

El objetivo planteado por Las Cerezas al inicio de la temporada era la permanencia, pero una seguidilla de buenos resultados le permitió ubicarse en el séptimo puesto con 33 unidades, con lo cual, si se anima, podría pelear hasta el final por uno de los cupos para alguna de las competencias organizadas por la UEFA.

ver también ¿Quiere sumar puntos? El gesto de un francés que puede ser convocado por Lionel Scaloni