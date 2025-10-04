La tajante decisión de Lionel Scaloni con Thiago Almada en medio de la polémica entre Atlético de Madrid y la Selección Argentina

Luego de que Lionel Scaloni diera a conocer la lista de futbolistas citados para que la Selección Argentina afronte una serie de amistosos en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico, se generó un enorme revuelo en España por la presencia de Thiago Almada, quien pertenece a Atlético de Madrid y hace más de un mes entrena de manera diferenciada.

En la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, el ex futbolista de Vélez y Botafogo sufrió una lesión que lo dejó al márgen de la consideración de Diego Simeone, y que formara parte de la citación para los próximos dos partidos que se llevarán a cabo el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, generó un gran resquemor.

Dentro de la capital española no podían entender por qué motivo Scaloni citaba a Almada, dado a que estaba lesionado. Incluso, en las redes sociales no creyeron que su problema físico fuera cierto, y lo llenaron de críticas por no poder vestir la camiseta rojiblanca pero sí estaba disponible para enfrentar a los venezolanos y a los portorriqueños. Pero el nacido en Fuerte Apache fue desafectado por el DT más ganador en la historia del seleccionado argentino.

Por el momento, no llamaron a ningún otro futbolista para que reemplace al mediocampista ofensivo de 24 años, algo que podría ocurrir en los próximos días, ya que Almada es una pieza fundamental para el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Pero mientras tanto, continuará con su recuperación en Madrid para volver a las canchas y que, poco a poco, tenga minutos de la mano del Cholo Simeone.

Thiago Almada celebra un gol con la Selección Argentina. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Malestar en los hinchas del Atlético de Madrid por la convocatoria de Thiago Almada

Así como tiene lógica la postura de Scaloni -y la de Thiago Almada de querer estar-, también es comprensible el enojo en la capital española. Este anuncio causo resquemor en los hinchas del Atleti, ya que Thiago no sólo no jugó, sino que tampoco completó ningún entrenamiento hasta hoy.

El de este viernes fue el primer entrenamiento completo -no diferenciado- del ex Vélez con el resto del plantel del colchonero desde su lesión. Par colmo, no llegará a jugar, a menos que Simeone lo apure para que esté en la lista del domingo en la visita vs. Celta de Vigo, y volverá a la Selección sin disputar minutos con su club entre ambas convocatorias.

“Almada se lesiona con Argentina el 10 de septiembre, ha estado 23 días lesionado y fuera de las convocatorias del Atleti. Hoy, 3 de octubre, Argentina lo convoca, sin haber jugado ni tan siquiera 1 minuto con el Atleti durante estas semanas. De hecho hoy ha sido su primer entrenamiento completo”, señaló la cuenta de Spidy Atleti en X. “Me parece negligente, y abusivo“, firmó la cuenta especializada en el club rojiblanco, que cuenta con más de 14 mil seguidores.

“Se lesiona Thiago Almada con la Selección, se pierde todos los partidos con el Atleti, y vuelve para jugar con la Selección. Yo de verdad que hay cosas que no entiendo. Aquí deberían imponerse los clubes“, agregó @IvaanBlanco26, otro usuario que supera la barrera de los 14.000 seguidores.

“Almada, que ha jugado 0 minutos y ha tenido 0 convocatorias hasta hoy, a patearse el charco para dos amistosos. Ojalá desapareciesen las selecciones“, apuntó @imanoleg_, a quien siguen casi 17.000 usuarios en X y también enfoca su contenido en el Atlético de Madrid.

“Esto no es serio y el Atleti debería hacer algo. Almada se lesiona con la selección, se pierde un mes entero de partidos con el Atleti y sin haber jugado nada va convocado con Argentina, PARA JUGAR DOS AMISTOSOS. Es vergonzoso“, destacó @Atletiontop, otra cuenta de más de 17 mil seguidores.