Las 7 ausencias en la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola por el amistoso internacional

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de jugadores para enfrentar a Angola en un amistoso internacional.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

De cara al amistoso internacional en esta fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina acaba de dar a conocer la lista de convocados. El partido en cuestión es ante el combinado de Angola, a disputarse en la ciudad de Luanda, el próximo viernes 14 de noviembre. Sin embargo, en esta nueva nómina hay unas llamativas ausencias que captaron la atención de todos en el ambiente.

Vale destacar que en esta oportunidad los campeones del mundo solo jugarán un encuentro, debido a cuestiones ajenas a lo deportivo. Como el restante cotejo se canceló hace varias semanas, se debía buscar un nuevo rival pero la Asociación del Fútbol Argentino no consiguió un contrincante disponible y es por eso que, aunque suene muy inusual, solo habrá un compromiso.

Son diferentes los motivos que desencadenaron en las ausencias en cuestión que sorprendieron por el rol que ocupa cada uno de ellos en el seleccionado albiceleste. En ese sentido, las principales bajas en esta lista de convocados son: Emiliano Martínez, Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Franco Mastantuono, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Alejandro Garnacho.

La lista de convocados de la Selección Argentina. (AFA)

La lista de convocados de la Selección Argentina. (AFA)

Este jueves 6 de noviembre, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados y son varios los futbolistas que no la integran. Algunos por cuestiones que ya estaban pactadas de antemano y con el fin de dar rodaje a otros protagonistas, otros por un acuerdo con la AFA en relación al Torneo Clausura y también se da el caso de algunos que no vienen siendo tenidos en cuenta.

Paredes y Montiel se debe a que el campeonato doméstico está en instancias decisivas y Claudio Tapia dio a conocer hace horas que no serán convocados todos aquellos militen en el fútbol argentino. A raíz de eso, el mediocampista de Boca y el lateral de River que habitualmente son fijas en la Selección Argentina, ahora no son parte del listado en cuestión.

Martínez y Balerdi no están, pero el Dibu corresponde a una decisión del cuerpo técnico para probar a los arqueros restantes, mientras que el zaguero es por una lesión muscular en el gemelo. Por otra parte, Dybala y Garnacho nuevamente no están dentro de la nómina de Scaloni, tal como ocurrió en los últimos llamados. Franco Mastantuono padece pubalgia y tampoco lo sumó.

Sin Messi, la FIFA reveló los nominados a los premios The Best 2025: categorías, candidatos y cuándo se conoce al ganador

La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros:

  • Gerónimo Rulli
  • Walter Benítez

Defensores:

  • Nahuel Molina
  • Juan Foyth
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Marcos Senesi
  • Nicolás Tagliafico
  • Valentín Barco
Mediocampistas:

  • Alexis Mac Allister
  • Máximo Perrone
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Thiago Almada
  • Giovani Lo Celso
  • Nicolás Paz

Delanteros:

  • Lionel Messi
  • Giuliano Simeone
  • Gianluca Prestianni
  • Nicolás González
  • Lautaro Martínez
  • José Manuel López
  • Julián Álvarez
  • Joaquín Panichelli

DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina jugará un solo amistoso en la fecha FIFA de noviembre, el viernes 14 contra Angola en Luanda.
  • Las ausencias de Leandro Paredes y Gonzalo Montiel se deben a que la AFA decidió no convocar jugadores del fútbol argentino por las instancias decisivas del Torneo Clausura.
  • El protagonista Emiliano Martínez no fue convocado por decisión del cuerpo técnico para probar otros arqueros; Franco Mastantuono está ausente por pubalgia.
Nahuel De Hoz

