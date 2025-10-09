A 8 meses de una nueva Copa del Mundo, la Selección Argentina prende motores con el objetivo de convertirse en bicampeona del torneo máximo del fútbol. La Albiceleste encarará una serie de partidos amistosos para llegar de la mejor manera al arranque de la cita.

Este viernes comenzará la ventana internacional de octubre, dónde los bicampeones de la Copa América afrontarán dos compromisos. El primero será este viernes ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 21, hora argentina.

Una de las grandes incógnitas para este primer compromiso en la Fecha FIFA es la presencia de Lionel Messi ante la Vinotinto. Si bien el argentino es parte de la convocatoria, Gastón Edul adelantó que el delantero de Inter Miami no será de la partida este viernes.

Aún no se descarta que espere por minutos desde el banco de suplentes. En cambio, Julián Álvarez y Lautaro Martínez son quiénes ocuparán los dos puestos en la delantera desde el arranque. En la misma línea, Nico Paz tiene buenas chances de jugar como titular.

En el medio de los dos compromisos de Argentina, Inter Miami disputará un duelo trascendental por la MLS. Será el sábado como local ante Atlanta United y hay incertidumbre alrededor de la presencia de la Pulga para el combinado dirigido por Javier Mascherano.

Puerto Rico, en el horizonte de Argentina

Luego del choque ante Venezuela, los comandados por Lionel Scaloni cerrarán la gira por Estados Unidos con el duelo amistoso ante Puerto Rico. Será el lunes 13 de octubre en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami.

