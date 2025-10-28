Lionel Scaloni ya se encuentra diagramando el cronograma y la lista de convocados para el último partido que disputará la Selección Argentina mayor en este 2025. Será contra Angola en Luanda, capital del país africano, el único compromiso que abrochó la AFA para la fecha FIFA que se llevará a cabo entre el 10 y el 18 de noviembre próximo.

Tal compromiso tendrá para el cuerpo técnico de la Albiceleste la misma tónica que los amistosos que se disputaron en Miami en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico. Es decir, la idea es seguir probando alternativas en pos de conformar el plantel más completo posible para presentar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al respecto, Lionel Scaloni tendría definido no citar a jugadores del ámbito local, dado que coincidirá con la terminación de la fase regular y con el inicio de los Octavos de Final del Campeonato de la Primera División de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Lo mismo aplicaría con Lionel Messi y Rodrigo De Paul que, si todo va bien con el Inter Miami, estarán en plenos duelos por los Cuartos de Final de los Play Off de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con lo cual, se abren varios cupos para aquellos que jugaron poco, hace rato no son convocados o que directamente nunca fueron parte de una nómina de la Selección Argentina mayor. Y en ese sentido, ya hay varios nombres de las características descritas que estarían anotados para aparecer en la lista para la fecha FIFA de noviembre.

Paulo Dybala y Alejandro Garnacho, juntos en el partido frente a Chile en septiembre del 2024.

Por lo menos, así lo reportó la periodista Narella Senra en DSports. Incluso, advirtió que se podrían dar las vueltas de Alejandro Garnacho y Paulo Dybala, quienes no visten la Celeste y Blanca desde fines del 2024 y que parecía que ya estaban fuera de carrera para pelear un lugar en la nómina que irá a la Copa Mundial del año que viene.

Pero eso no es todo. Scaloni también tendría en cuenta a algunos de los futbolistas que más se destacaron con Argentina en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, tales son los casos de Gianluca Prestianni y Julio Soler (fue citado en octubre de 2024 para los partidos con Venezuela y Bolivia, pero no sumó minutos).

La Selección Argentina se entrenará en España

En la previa y en el post de su encuentro con Angola, la Selección Argentina tiene planificado aprovechar los días sin partidos durante la fecha FIFA de noviembre para ensayar por su cuenta. Lo hará en España, en la ciudad de Alicante.

