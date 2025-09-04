Es tendencia:
Los 6 jugadores que Scaloni dejó afuera del banco de suplentes en Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias

De cara a lo que será el partido frente a la Vinotinto, el DT dio a conocer la formación y también quiénes quedaron relegados del banco de suplentes.

Por Julián Mazzara

El DT de la Selección Argentina confirmó la alineación vs. Venezuela.
El DT de la Selección Argentina confirmó la alineación vs. Venezuela.

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, la Selección Argentina recibe a su par de Venezuela, donde Lionel Messi tendrá su última presentación oficial en terreno local.

Luego de confirmar la formación con la que enfrentará a la Vinotinto, Lionel Scaloni también definió quiénes son los futbolistas que no forman parte del banco de suplentes, donde hay seis relegados.

Juan Foyth, Julio Soler, Alan Varela, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y José Manuel López son los jugadores que Scaloni no tiene en cuenta para afrontar este compromiso, y observarán el partido desde uno de los palcos del Monumental.

Noticia en desarrollo…

La formación de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Franco Mastantuono, Lionel Messi, Thiago Almada; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Venezuela vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Christian Makoun; Eduard Bello, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Julián Mazzara

