Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, la Selección Argentina recibe a su par de Venezuela, donde Lionel Messi tendrá su última presentación oficial en terreno local.

Luego de confirmar la formación con la que enfrentará a la Vinotinto, Lionel Scaloni también definió quiénes son los futbolistas que no forman parte del banco de suplentes, donde hay seis relegados.

Juan Foyth, Julio Soler, Alan Varela, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y José Manuel López son los jugadores que Scaloni no tiene en cuenta para afrontar este compromiso, y observarán el partido desde uno de los palcos del Monumental.

La formación de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Franco Mastantuono, Lionel Messi, Thiago Almada; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Venezuela vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Christian Makoun; Eduard Bello, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

