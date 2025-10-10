Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional: jugador por jugador

Emiliano Martínez (6): Solamente tuvo una atajada en todo el partido ante las pocas ocasiones generadas por el rival, aunque el travesaño le permitió mantener la valla invicta.
Nahuel Molina (6): Firme en defensa y constante en ataque. Pasó seguido al frente y lanzó varios centros rasantes que generaron peligro.
Cristian Romero (6): Sólido y confiable como de costumbre. Defendió con autoridad, lució con la cinta de capitán y resolvió cada acción con solvencia.
Marcos Senesi (6): Mostró buena salida desde el fondo y criterio para circular el balón, aunque perdió un mano a mano que casi termina en gol rival.
Nicolás Tagliafico (6): De mayor a menor. Comenzó muy activo por su banda, aportando en ataque y asociaciones, y no tuvo grandes sobresaltos defensivos.
Leandro Paredes (6): Eje del mediocampo, manejó los tiempos del equipo. Preciso con los cambios de frente y los pases largos que le dieron fluidez al juego.
Enzo Fernández (7): Mostró dinámica y flotó en todo el mediocampo, gestando y tomando la pausa necesaria, recordando al Enzo de Qatar gracias a ciertos movimientos dignos de enganche.
Giovani Lo Celso (7): Se movió como un delantero más y lo reflejó en el gol que convirtió. Participativo, lúcido y siempre bien ubicado para generar juego.
Nico Paz (7): Actuación ilusionante. Muy participativo y creativo, generó sociedades y ase animó a rematar desde lejos, dejando un remate en el palo. Fue el jugador con más gambetas y duelos ganados.
Lautaro Martínez (6): Muy activo y participativo. Dio la asistencia a Lo Celso, pero nunca pudo vencer al arquero Contreras, que le quitó cinco remates clarísimos que podrían haber transformado al partido en goleada.
Julián Álvarez (6): No tuvo chances claras, pero aportó sacrificio y presión constante. Se movió bien para abrir espacios, aunque no estuvo preciso en algunas decisiones.
Ingresaron
Nicolás González (5): Fue probado como lateral izquierdo en lugar de Tagliafico y no desentonó. Cumplió con la banda, seguro en defensa y contenido en ataque, aunque desbordando en los momentos acertados.
Giuliano Simeone (5): Ingresó en un tramo chato del partido. Mostró su verticalidad habitual y estuvo cerca de marcar en un pase al medio.
Rodrigo De Paul (-): Entró sobre el final para darle oxígeno al mediocampo. Reactivó el funcionamiento del equipo.
Alexis Mac Allister (-): Pocos minutos en cancha. Intentó darle circulación al balón y Contreras lo privó de un golazo de larga distancia.
Leonardo Balerdi (-): Ingresó en los últimos minutos para reforzar la defensa. Correcto en sus intervenciones y sin complicaciones. Falló un cabezazo en soledad sobre el final.
