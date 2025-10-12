Mascherano explicó por qué jugó Messi con Inter Miami en plena convocatoria con la Selección Argentina: “No me gusta incomodar”

Pasó lo que se veía venir, aunque Javier Mascherano y Lionel Scaloni se hicieran los desentendidos en los días previos. Tras quedar desafectado del partido que la Selección Argentina disputó ante Venezuela el viernes en el Hard Rock Stadium, Lionel Messi jugó para Inter Miami por la MLS el sábado en una situación que aunque se intente minimizar es completamente atípica para un convocado en Fecha FIFA.

El propio entrenador del equipo que se impuso 4-0 al Atlanta United con un doblete de La Pulga volvió a ser consultado en la rueda de prensa posterior al partido sobre cómo se había gestionado la posibilidad de contar con el capitán y qué sucederá con él durante la continuidad de la ventana de selecciones.

“Es bastante sencillo. Ayer antes del partido hablé con Scaloni y me dijo que no lo iba a utilizar, que lo iba a desafectar. Hablé con Leo para que pudiera jugar hoy y no hay mucho más. El entrenador dijo que no tenía intenciones de contar con él ayer (el viernes), que quería ver otras cosas. Fue una decisión de él y claramente vimos la oportunidad de utilizarlo”, comenzó diciendo Mascherano.

Y agregó: “Leo estaba predispuesto a jugar con nosotros más allá de haber entrenado toda la semana con la Selección. Sabemos que es un jugador totalmente especial, es único, y más allá de no haber entrenado con nosotros ya vimos lo que hizo hoy. Nos ha ayudado a ganar, ha conseguido anotar que para él también era importante. Y la victoria claramente era importante porque nos asegura el tercer lugar”.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del partido entre Inter Miami y Atlanta United. (Foto de Inter Miami en X).

¿Qué pasará con Messi en los próximos días?

Por otro lado, Mascherano dijo no saber qué iba a suceder con Lionel Messi en los próximos días en que la Selección Argentina se enfrentará a Puerto Rico el martes, mismo día en que Inter Miami retomará los entrenamientos tras darle domingo y lunes libre al plantel. “Si el entrenador de la Selección se comunica con nosotros, o mismo desde la federación, veremos”, dijo.

Y agregó: “No estuve con él en toda la semana porque entiendo que más allá que la Selección entrenó acá, a mí no me gusta incomodar o estar metiéndome. Sí agradecer a él, a Scaloni y a la Selección Argentina por haberlo desafectado y darnos la oportunidad a nosotros de poder contar con él, que era importante porque hoy podíamos asegurar la tercera posición. Después, lo que pasará en los próximos días no lo puedo decir”.

Mascherano no piensa en el Mundial

Consultado sobre si había comenzado a diagramar con el entrenador de la Selección Argentina un plan para cuidar a Lionel Messi de cara al próximo Mundial, Javier Mascherano explicó: “Lo que pasa es que es el año que viene. A mí el Mundial me queda lejísimos. Cuidar a Leo es dejarlo jugar. Él es feliz dentro de una cancha. Nosotros hablamos todo el tiempo con él, para ver cómo se va sintiendo. Cuando no se ha sentido bien, tratamos de preservarlo”.