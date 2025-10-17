Mastantuono, Nico Paz, el Flaco López y Rivero hicieron cambiar el modus operandi a Scaloni a menos de ocho meses del Mundial 2026

A lo largo de su ciclo como entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni ha ido mutando su forma de juego, los jugadores convocados y las formaciones dispuestas en cada partido. Esa camaleónica forma de llevar al combinado nacional fue una de sus grandes virtudes y una cuestión que hace, hasta el día de hoy, impredecible a su galardonado conjunto.

Sin embargo, había un solo tema que Scaloni mantenía casi como una regla y que modificaba muy poco con el correr de los años. Es que el DT albiceleste no cambiaba la forma en la que llevaba los procesos de los jugadores debutantes en la Selección Argentina, pero en las últimas convocatorias hizo pedazos este modus operandi.

Jugadores como Nico Paz y Franco Mastantuono más atrás en este 2025, y Aníbal Moreno, José López y Lautaro Rivero en la última fecha FIFA rompieron el molde preestablecido que tenía Scaloni en su cabeza. Antes, el entrenador acostumbraba citar jugadores para que empiecen a foguearse con el día a día de selecciones, pero no era lógico pensar en un posible debut.

Incluso, casos como Enzo Barrenechea, Alan Varela, Emiliano Buendía, Equi Fernández, Julio Soler y muchos más fueron citados sin ver minutos en sus primeras convocatorias. Este año, Scaloni parece haber cambiado con el afán de tener nuevas pruebas a poco menos de ocho meses para el Mundial 2026.

Esto da a pensar que, en la fecha FIFA de noviembre, en la que seguramente habrán varias caras nuevas, puedan existir varios estrenos para ultimar los detalles de la lista que viajará a Norteamérica para la Copa del Mundo venidera. La renovación está en proceso, y parece más que interesante.

