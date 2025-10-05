Real Madrid pasó el mal trago que le dejó la goleada en el Derbi Madrileño la semana pasada en el Estadio Metropolitano, con una victoria 3 a 1 en el Estadio Santiago Bernabéu sobre el Villarreal (dos goles de Vinícius Júnior y uno de Kylian Mbappé), en la cual, nuevamente, contó con Franco Mastantuono desde el comienzo y completando una participación de 75 minutos (hasta que fue reemplazado por Brahim Díaz).

Como suele suceder, los medios de comunicación con mayor alcance compartieron su veredicto respecto a lo que fue la actuación del exdelantero de River Plate, que, por cierto, hasta el momento, viene aprobando en la gran mayoría de sus presentaciones con la camiseta merengue (de 10 partidos fue titular en 7), algo para destacar teniendo en cuenta sus apenas 18 años y que fue anunciado como refuerzo de la Casa Blanca hace menos de 2 meses.

Marca: ”Lo intentó por la derecha, pero está muy tapado. Le ha sacado una amarilla a Cardona. Buen taconazo a Valverde. En el minuto 21 ha podido marcar desde el punto de penalti tras centro de Mbappé, pero le ha sacado la pelota bajo los palos Veiga. Y ya en el 44 ha ganado muy bien el área, pero su disparo se ha ido por poco. Se ha ganado a Xabi desde el principio y aguanta una jornada más pese a la vuelta de Bellingham. En el segundo tiempo dejó su sitio a Brahim. Se vació como siempre. Xabi lo tiene muy claro con él. En la segunda parte participó menos. Nota Final: 6”

Diario AS: ”De lo mejor del Madrid en la primera parte junto a Vini. Comenzó el partido muy abierto, pero con el paso del tiempo se fue centrando en el campo para entrar más en contacto con el balón y dejar volar a Fede por la banda. El argentino se mostró generoso en las ayudas al charrúa y atrevido con balón. A punto estuvo de marcar el primero tras una gran jugada de Mbappé dentro del área. Renato Veiga se lo impidió. Posteriormente, al filo del descanso, se le marchó un disparo que rozó el palo de la portería de Arnau Tenas”.

Sport: ”El argentino es un jugador que hace siempre su propio partido. Y no es necesariamente malo, pero tiene un estilo diferente, que le lleva a rifarle un saque de falta a Güler y a quien se le ponga por delante. Tiene un regate en espacios cortos que le hace distinto a todos. Gozó de las ocasiones más claras en la primera mitad, pero falló en la definición. Terminó siendo sustituido, porque Xabi Alonso priorizó el orden. Nota final: 6”.

El Desmarque: ”A pesar de intentarlo incansablemente en los primeros 45 minutos, el argentino no encontró puerta con sus disparos ni rematador de sus centros. No fue su mejor noche como jugador del Real Madrid. Nota final: 6,5”.

Mundo Deportivo, crítico con Franco Mastantuono una vez más

La contracara de la visión de los medios mencionados anteriormente fue el portal con base en la ciudad de Barcelona Mundo Deportivo, que consideró que el trabajo de Franco Mastantuono fue ”irregular” al combinar ”buenos momentos con otros en los que hizo poco o nada”. Además, valora que el atacante de la Selección Argentina ”no acaba de explotar”.

