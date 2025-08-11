Mientras visualiza su revancha, Lo Celso opinó sobre las chances de Messi en el Mundial 2026: “Son decisiones personales”

La temporada 2025-26 está a punto de comenzar en las principales ligas europeas y, en paralelo, las estrellas comienzan a pensar en el Mundial 2026. Resta menos de un año para la máxima cita del fútbol y Giovani Lo Celso es uno de los jugadores que apunta a llegar en buena forma.

Con la camiseta de Real Betis, el mediocampista atraviesa un gran momento y está afianzado nuevamente en la Selección Argentina. Sin embargo, el rosarino tiene una cuenta pendiente: disputar minutos en una Copa del Mundo.

Por decisión de Jorge Sampaoli, Lo Celso no disputó minutos en Rusia 2018 a pesar de haber formado parte del plantel. Cuatro años después, en Qatar 2022, una lesión muscular lo dejó afuera de la cita en las puertas del torneo. Como bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalissima, la experiencia del jugador que llegará con 30 años podría ser de importancia para la Albiceleste.

“Uno eso lo tiene en la cabeza, todos los jugadores que arrancan esta temporada saben que al final estará el Mundial, pero a la vez, todos sabemos también que en el medio habrá muchos partidos, entonces ahí el Mundial queda como algo muy lejano. Todos lo tenemos ahí, en un costadito, en la recámara, como me gusta decir a mí, pero antes, mejor, hay que pensar en entrenarse bien. Por eso, acá también insisto, lo importante es disfrutar el recorrido”, explicó Lo Celso en entrevista a La Nación.

Además, no mostró remordimiento por haber quedado afuera en Qatar 2022 y aún espera por su momento: “Ojo que todo pasa por algo, de eso estoy convencido, Por eso, mejor, disfrutar el camino, el recorrido. Los futbolistas profesionales estamos viviendo algo que soñamos desde muy chicos, entonces, en definitiva, estamos cumpliendo esos sueños todos los días. Vivimos de lo que nos gusta, somos privilegiados. Yo quería ser esto de chiquito, y hoy soy eso que soñé. ¿De qué me puedo quejar?”

La Selección Argentina espera contar con Lionel Messi en el Mundial 2026

El astro rosarino, hoy en Inter Miami, que cumpliría 39 años durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se mantiene activo apunta todos sus cañones a disputar la sexta edición, que marcará un récord de participación.

En ese contexto, Lo Celso aportó su visión sobre la posible presencia de Messi: “Se lo ve muy contento, cada vez que va a la selección disfruta, y en su club también, más allá de esta lesión de ahora. Ojalá siga estando, siga aportando, porque es muchísimo lo que le da al país a través de la selección”.

“Es tan personal… Uno tiene todas las ganas de que esté, porque lo piensa más como hincha y ya no solo como compañero. Pero son decisiones muy personales y él definirá lo que crea más conveniente. De algo estoy seguro: todo el mundo quiere que Leo juegue el Mundial y yo quiero creer que así va a ser”, completó.

