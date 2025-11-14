Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Por qué no ataja Dibu Martínez en Argentina vs. Angola por el amistoso internacional

El arquero marplatense se quedó en Birmingham en esta fecha FIFA y su reemplazante será Gerónimo Rulli.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina
© Getty ImagesDibu Martínez, arquero de la Selección Argentina

La Selección Argentina se enfrenta a su humilde par de Angola en un amistoso internacional que promete ser histórico para el conjunto africano. No por nada se eligió a la vigente campeona del mundo como rival para celebrar el aniversario de 50 años de la independencia de Portugal en el país. Y si bien el equipo de Lionel Scaloni tendrá la presencia de varias de sus figuras, la realidad es que otros estandartes de la Selección mirarán el partido desde afuera.

Uno de estos casos es el de Dibu Martínez. El arquero titular de Argentina ni siquiera fue parte de la nómina de convocados de Scaloni, por lo que no viajó a ni a España para los entrenamientos, ni a Luanda para el partido en Angola.

El motivo principal de la ausencia del Dibu se debió a una cuestión meramente táctica. El golero de Aston Villa se encuentra en óptima forma física y no tiene sanciones sobre su espalda, por lo que la decisión de que no se sume al viaje con la Selección fue una decisión consensuada entre el CT y el arquero en la fecha FIFA de octubre.

Teniendo en cuenta que Martínez es titular en casi todos los partidos, y que en este parate solo se jugará ante Angola, Scaloni decidió que lo mejor era probar uno de los arqueros suplentes que corren con chances de meterse en la lista mundialista, pero como alternativa. En las prácticas, el DT definió que Gerónimo Rulli será el titular en África.

Gerónimo Rulli, el reemplazante de Dibu Martínez ante Angola

Gerónimo Rulli, el reemplazante de Dibu Martínez ante Angola

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Publicidad
El irrisorio precio de las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

ver también

El irrisorio precio de las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.
Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.
Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía
Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Scaloni reveló en qué puestos piensan para Barco en la Selección Argentina
Selección Argentina

Scaloni reveló en qué puestos piensan para Barco en la Selección Argentina

La renovación de Colapinto con Alpine podría devolverle la Fórmula 1 a Buenos Aires
FÓRMULA 1

La renovación de Colapinto con Alpine podría devolverle la Fórmula 1 a Buenos Aires

La probable formación de la Selección Argentina ante Angola
Selección Argentina

La probable formación de la Selección Argentina ante Angola

El repudiable accionar de Jack Doohan en el choque de Colapinto que salió a la luz tras el GP de Brasil
FÓRMULA 1

El repudiable accionar de Jack Doohan en el choque de Colapinto que salió a la luz tras el GP de Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo