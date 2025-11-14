Por qué no ataja Dibu Martínez en Argentina vs. Angola por el amistoso internacional

La Selección Argentina se enfrenta a su humilde par de Angola en un amistoso internacional que promete ser histórico para el conjunto africano. No por nada se eligió a la vigente campeona del mundo como rival para celebrar el aniversario de 50 años de la independencia de Portugal en el país. Y si bien el equipo de Lionel Scaloni tendrá la presencia de varias de sus figuras, la realidad es que otros estandartes de la Selección mirarán el partido desde afuera.

Uno de estos casos es el de Dibu Martínez. El arquero titular de Argentina ni siquiera fue parte de la nómina de convocados de Scaloni, por lo que no viajó a ni a España para los entrenamientos, ni a Luanda para el partido en Angola.

El motivo principal de la ausencia del Dibu se debió a una cuestión meramente táctica. El golero de Aston Villa se encuentra en óptima forma física y no tiene sanciones sobre su espalda, por lo que la decisión de que no se sume al viaje con la Selección fue una decisión consensuada entre el CT y el arquero en la fecha FIFA de octubre.

Teniendo en cuenta que Martínez es titular en casi todos los partidos, y que en este parate solo se jugará ante Angola, Scaloni decidió que lo mejor era probar uno de los arqueros suplentes que corren con chances de meterse en la lista mundialista, pero como alternativa. En las prácticas, el DT definió que Gerónimo Rulli será el titular en África.

Gerónimo Rulli, el reemplazante de Dibu Martínez ante Angola

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía

Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.