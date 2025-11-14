Es tendencia:
Selección Argentina

Por qué no juega Julián Álvarez en el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

La Araña no se sumó a la delegación de la Albiceleste por un insólito motivo, tampoco lo hicieron Molina ni Simeone, compañero en el Atleti.

Por Lautaro Toschi

Julián Alvarez
© GettyJulián Alvarez

La Selección Argentina enfrentará este viernes desde las 13 horas a Angola en un amistoso internacional. Será el único de esta Fecha FIFA y el último partido de la Albiceleste en el año. Para este duelo hubo varias bajas de peso, entre ellas la de Julián Alvarez, una pieza fundamental para Lionel Scaloni.

¿Por qué no juega Julián Alvarez contra Angola?

Tanto Julián Alvarez como Nahuel Molina y Giuliano Simeone, futbolistas de Atlético de Madrid que habían sido convocados por Lionel Scaloni, fueron desafectados por no haberse dado la vacuna contra la fiebre amarilla, un requisito excluyente para poder viajar a Luanda.

Julián Alvarez ante Venezuela en la fecha FIFA del mes de octubre. (Foto: Getty).

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Angola

Para medirse ante Angola en este amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre, Scaloni irá con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

¿Dónde juega Argentina vs. Angola?

Lionel Scaloni destacó los dos puntos fuertes de Angola antes del amistoso de Argentina: “Todas las selecciones tienen fortalezas”

Lionel Scaloni destacó los dos puntos fuertes de Angola antes del amistoso de Argentina: “Todas las selecciones tienen fortalezas”

Argentina visitará a Angola en el Estadio 11 de Noviembre, ubicado en la ciudad de Luanda, la capital del país africano. El mismo fue inaugurado el 27 de diciembre de 2009, en la antesala de lo que fue la Copa Africana de Naciones del año 2010, que se celebró en dicho país. El 11 de Noviembre tiene capacidad para unos 48 mil espectadores.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina?

El amistoso internacional ante Angola marcará el cierre del año futbolístico para la Selección Argentina, ya que en esta Fecha FIFA únicamente jugará un solo partido ya que no llegó a ningún acuerdo para disputar un segundo. Por lo que la Albiceleste recién volverá a competir en el mes de marzo de 2026, cuando falten apenas tres meses para el inicio del próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

DATOS CLAVE

  • Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados por no tener la vacuna de fiebre amarilla.
  • La Selección Argentina enfrentará a Angola este viernes a las 13 horas en Luanda, el último partido del año.
  • Lionel Messi será titular en el Estadio 11 de Noviembre, con capacidad para 48 mil espectadores.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

