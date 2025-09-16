La Selección Argentina ya cerró su proceso en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y aunque lo hizo con una derrota ante Ecuador en condición de visitante en Guayaquil, terminó primero de la tabla de posiciones con 38 unidades, 9 por encima de su escolta, justamente, el elenco que comanda Sebastián Beccacece.

Ahora, la atención de Lionel Scaloni estará enfocada plenamente en probar futbolistas para confeccionar el mejor plantel posible (de momento con 26 integrantes, aunque está el rumor de que la FIFA lo aumentará a 30) para lo que será la defensa del título que obtuvo contra Francia en el Estadio Icónico de Lusail en la Final de Qatar 2022.

En efecto, ese camino lo comenzará a peregrinar en octubre cuando enfrente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami (el mismo en el que se coronó como campeón de la Copa América 2024 al vencer 1 a 0 a Colombia) y seguirá con el duelo frente a Puerto Rico en Chicago, ambos por la doble fecha que se llevará a cabo en el décimo mes del 2025.

Pero lo cierto es que para aquellos que quieran deleitarse con la Selección Argentina de Lionel Scaloni en vivo y en directo tendrán que romper el chanchito, porque las entradas no están nada accesibles. Contra el elenco vinotinto la más accesible asciende a 125 dólares, en tanto que frente al equipo boricua la más barata está 305 dólares.

Los precios vs. Venezuela.

Los precios vs. Puerto Rico.

En tanto que la más cara para el Argentina vs. Venezuela (a disputarse el viernes 10 de octubre) llega a más de 2600 dólares y para el Argentina vs. Puerto Rico (lunes 13) en el Soldier Field asoma en casi 1500 de la divisa estadounidense.

El calendario de la Selección Argentina hasta la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina, después de los partidos con Venezuela y Puerto Rico visitará en noviembre (entre el 10 y el 18) a Angola (para medirse al seleccionado local) y la India (con contrincante a confirmar). Luego, entre el 23 y el 31 disputará dos amistosos o un amistoso y la Finalissima contra España.

La última parada antes del debut en la Copa Mundial (el partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca), la Albiceleste la hará entre el primero y el 9 de junio, con dos encuentros, también todavía a definir.

