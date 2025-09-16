Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fecha FIFA

Precios desorbitantes para los amistosos de Argentina vs. Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos

Ir a ver al combinado campeón del mundo tendrá un costo elevado.

Por Germán Carrara

La entrada más barata para el amistoso Argentina vs. Venezuela está 125 dólares y vs. Puerto Rico 305.
La entrada más barata para el amistoso Argentina vs. Venezuela está 125 dólares y vs. Puerto Rico 305.

La Selección Argentina ya cerró su proceso en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y aunque lo hizo con una derrota ante Ecuador en condición de visitante en Guayaquil, terminó primero de la tabla de posiciones con 38 unidades, 9 por encima de su escolta, justamente, el elenco que comanda Sebastián Beccacece.

Ahora, la atención de Lionel Scaloni estará enfocada plenamente en probar futbolistas para confeccionar el mejor plantel posible (de momento con 26 integrantes, aunque está el rumor de que la FIFA lo aumentará a 30) para lo que será la defensa del título que obtuvo contra Francia en el Estadio Icónico de Lusail en la Final de Qatar 2022.

En efecto, ese camino lo comenzará a peregrinar en octubre cuando enfrente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami (el mismo en el que se coronó como campeón de la Copa América 2024 al vencer 1 a 0 a Colombia) y seguirá con el duelo frente a Puerto Rico en Chicago, ambos por la doble fecha que se llevará a cabo en el décimo mes del 2025.

Pero lo cierto es que para aquellos que quieran deleitarse con la Selección Argentina de Lionel Scaloni en vivo y en directo tendrán que romper el chanchito, porque las entradas no están nada accesibles. Contra el elenco vinotinto la más accesible asciende a 125 dólares, en tanto que frente al equipo boricua la más barata está 305 dólares.

Los precios vs. Venezuela.

Los precios vs. Venezuela.

Los precios vs. Puerto Rico.

Los precios vs. Puerto Rico.

Publicidad

En tanto que la más cara para el Argentina vs. Venezuela (a disputarse el viernes 10 de octubre) llega a más de 2600 dólares y para el Argentina vs. Puerto Rico (lunes 13) en el Soldier Field asoma en casi 1500 de la divisa estadounidense.

El calendario de la Selección Argentina hasta la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina, después de los partidos con Venezuela y Puerto Rico visitará en noviembre (entre el 10 y el 18) a Angola (para medirse al seleccionado local) y la India (con contrincante a confirmar). Luego, entre el 23 y el 31 disputará dos amistosos o un amistoso y la Finalissima contra España.

La última parada antes del debut en la Copa Mundial (el partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca), la Albiceleste la hará entre el primero y el 9 de junio, con dos encuentros, también todavía a definir.

Publicidad
¡Atento Scaloni! Exequiel Palacios confirma que se pierde el resto del año con el Bayer Leverkusen

ver también

¡Atento Scaloni! Exequiel Palacios confirma que se pierde el resto del año con el Bayer Leverkusen

La pieza que Lionel Scaloni recupera para la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

ver también

La pieza que Lionel Scaloni recupera para la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La pieza que Scaloni recuperará a 8 meses del Mundial
Selección Argentina

La pieza que Scaloni recuperará a 8 meses del Mundial

Nehuén Pérez se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026
Selección Argentina

Nehuén Pérez se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026

Los olvidados por Scaloni: el DT citó a 30 jugadores que no usó en las Eliminatorias y que aún pueden ir al Mundial 2026
Selección Argentina

Los olvidados por Scaloni: el DT citó a 30 jugadores que no usó en las Eliminatorias y que aún pueden ir al Mundial 2026

Explotó un presidente del fútbol argentino: tildó de “cagones” a sus jugadores y amenazó con “romperles la cabeza” si los ve en un boliche
Fútbol Argentino

Explotó un presidente del fútbol argentino: tildó de “cagones” a sus jugadores y amenazó con “romperles la cabeza” si los ve en un boliche

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo