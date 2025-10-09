Marcos Llorente se diferencia de los argentinos en la previa de la Finalissima: ”No me quita el sueño”

Los jugadores de la Selección Argentina dicen una y otra vez, en cada fecha FIFA, que cuentan los días para salir de la sintonía de sus clubes por la ilusión que les genera reencontrarse y decir presente en el predio de la AFA. Es más, esto, en cierto punto, les provoca recelos en sus equipos porque entienden que priorizan las competiciones del combinado nacional por encima de las ligas o incluso de la Champions League.

De hecho, un fiel ejemplo de esto fue Rodrigo De Paul, que durante su estancia en el Atlético de Madrid, los hinchas le achacaban que no demostraba el mismo compromiso o motivación que evidenciaba tener con la Albiceleste cuando portaba los colores rojiblancos.

La contracara a esta tendencia parece ser la Selección de España. O por lo menos uno de sus integrantes, evidentemente, va en contra mano a lo que sienten los futbolistas argentinos, puesto que se esforzó por dejar en claro que le da un poco lo mismo ser convocado o no para participar de los partidos de la Roja.

“La selección no es algo que me preocupe, que me quite el sueño. Está claro que es un privilegio y cada vez que recibes esa llamada es una ilusión. Lo que importa es el club, el día a día. Pero soy igual de feliz viniendo aquí que sin venir“, comentó Marcos Llorente, citado para los encuentros con Georgia y Bulgaria y que sin dudas viene siendo uno de los mejores en LaLiga en su rol de lateral y/o volante derecho en el Atlético de Madrid.

Y aunado con lo último descrito, fue uno de los más aclamados por los aficionados españoles en las últimas semanas para que sea citado por Luis de la Fuente, a razón de su nivel en el Atleti. No obstante, remarcó, una vez más, en la conversación con Cadena Cope, en un momento en el que España ya ve en el horizonte tanto la Finalissima como la Copa Mundial 2026, que no le molestó no haber jugado la Euro el año pasado.

“No había venido en todo el año… Y dices: a lo mejor eres uno de los tres descartados. Yo lo tenía en la cabeza, pero no me trastocó mucho porque no había venido nunca con él (De la Fuente)”, declaró Llorente, sin miedo a que por estas palabras no lo vuelvan a tener en consideración.

¿Cuándo será la Finalissima entre Argentina y España?

Argentina, campeón de la Copa América, y España, vencedor de la Euro, aún tienen pendiente disputar la Finalissima. La fecha estipulada por la AFA y la RFEF es a fines de marzo del 2026 (del 23 al 31), pero hay que esperar, por lo menos, a los partidos que el elenco europeo tendrá en octubre para saber si debe participar del Repechaje de las Eliminatorias de la UEFA (acomodado en el calendario para marzo).

