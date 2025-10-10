Es tendencia:
Quién es el árbitro de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional

Sin Lionel Messi, los campeones del mundo se miden ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por Nahuel De Hoz

Tori Penso junto a Kyle Atkins, Ismail Elfath y Corey Parker en la Copa América 2024.
Tori Penso junto a Kyle Atkins, Ismail Elfath y Corey Parker en la Copa América 2024.

Este viernes a la noche, la Selección Argentina enfrenta a Venezuela por un amistoso internacional en esta doble fecha FIFA, que sirve como preparación de cara a la próxima Copa del Mundo 2026. El partido que comienza a partir de las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, cuenta con la transmisión de TyC Sports y Telefé, además del minuto a minuto en vivo en Bolavip.

Lo cierto es que Tori Penso es la árbitra designada para este compromiso entre los campeones del mundo y la Vinotinto. La jueza de 39 años de edad, poco a poco se fue ganando un lugar en el último tiempo y cada vez está a cargo de cotejos de mayor relevancia por su aceptable rendimiento en situaciones adversas y en escenarios complejos de suma importancia.

Al mismo tiempo, hay que destacar que Penso está acompañada por dos colaboradoras cercanas. Es que las juezas de línea que imparten justicia entre los combinados sudamericanos son Brooke MayoKathryn Nesbitt, mientras que el cuarto árbitro es Marcos DeOliveira. Un dato que cabe destacar que todo el equipo arbitral son de nacionalidad estadounidense.

Tori Penso, árbitra estadounidense. (AFA Prensa)

Tori Penso, árbitra estadounidense. (AFA Prensa)

Penso fue la única árbitra principal que tuvo el Mundial de Clubes 2025, disputado recientemente en Estados Unidos. Además, también tiene experiencia alejada del deporte ya que realizó estudios en marketing digital y una maestría en administración de empresas. De esta manera, la árbitra norteamericana consiguió unir su formación académica con su gran pasión, el fútbol.

También vale resaltar que además de la flamante competición que mantuvo en vilo al planeta en junio y julio de este año, Tori Penso es parte de la Major League Soccer (MLS). Como si eso no alcanzara, dirigió en la Liga de Campeones de la Concacaf, el Mundial femenino de Australia y en Nueva Zelanda 2023 (incluida la final), además del Mundial de Clubes 2023.

Publicidad

El cuerpo arbitral para Argentina ante Venezuela

  • Árbitro: Tori Penso (EE.UU.)
  • Asistente 1ero: Brooke Mayo (EE.UU.)
  • Asistente 2do: Kathryn Nesbitt (EE.UU.)
  • 4to árbitro: Marcos DeOliveira (EE.UU.)
Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

