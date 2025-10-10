Los mejores memes del triunfo de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional

La Selección Argentina comenzó la fecha FIFA con el pie derecho al vencer 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un amistoso internacional que sirvió como prueba de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El único gol del encuentro lo convirtió Giovani Lo Celso, en una noche sin demasiadas emociones pero que permitió sacar conclusiones a Lionel Scaloni.

A lo largo del partido, la Selección fue superior a la Vinotinto, dominando la posesión y controlando los ritmos del juego, aunque sin demasiada profundidad ofensiva. Del otro lado, el arquero venezolano José Contreras se convirtió en figura al tapar varias ocasiones claras y evitar una diferencia mayor en el marcador.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el duelo en Miami generó una fuerte repercusión en redes sociales. Los usuarios no tardaron en liberar su ingenio y creatividad para retratar con humor los momentos más destacados del partido y las actuaciones individuales de los jugadores argentinos.

Entre los más mencionados estuvo Nico Paz, quien fue titular y tuvo una actuación destacada en su regreso a la Selección. Su desempeño, junto con algunos pasajes curiosos del encuentro, desató una catarata de memes que invadieron las redes y le pusieron el toque de humor a la victoria albiceleste.

